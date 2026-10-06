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2026遠見高峰會／年近70歲重新學物理 「台灣先生」谷月涵再賭一場核融合大夢

文／遠見雜誌 廖君雅
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「台灣先生」谷月涵接掌亞洲聚界潔能董事長，跨界擁抱物理，要當科學與資本市場的「翻...
「台灣先生」谷月涵接掌亞洲聚界潔能董事長，跨界擁抱物理，要當科學與資本市場的「翻譯者」。(圖/遠見雜誌提供)

AI摘要

文章摘要整理：

年近70的谷月涵跨入核融合新創，重新補課物理與電漿，並以台灣半導體供應鏈、AI與生技新藥式變現，推進商轉想像。

《遠見》於2003年創辦「遠見高峰會」，每年舉辦一屆，至今邁入第24屆，已成為最具影響力的華人領袖觀點交流平台。亞洲聚界潔能董事長谷月涵將蒞臨2026第24屆遠見高峰會擔任講者。

「台灣先生」谷月涵接掌亞洲聚界潔能董事長，從把核融合視為遙遠的夢，到相信終將成形。面對漫長商轉路，他借鏡「生技新藥模式」沿途變現，看見台灣半導體供應鏈突圍契機。

「如果人生能重選一次大學科系，我搞不好會考慮去念物理。」

長年觀察台灣科技產業與資本市場、有「台灣先生」之稱的谷月涵（Peter Kurz），如今鑽研的不再只是大盤指數與企業獲利，而是電漿、材料，以及過去曾被視為遙不可及的核融合。

2025年初，谷月涵接任核融合新創亞洲聚界潔能（Alpha Ring Asia）董事長。熟悉半導體產業的他，早已注意到新能源、新材料與儲能可能成為下一波產業機會；加上與中經合集團董事長、亞洲聚界潔能榮譽董事劉宇環（Peter Liu）是多年老友，讓他決定跨進這個陌生領域。

谷月涵坦言，加入前他一直將核融合視為遙遠的夢，但加入一年多後，態度已轉變。

今年7月，聚界團隊的研究成果刊登於Nature Portfolio旗下《Scientific Reports》，在特定實驗條件下，研究觀察到熱輸出高於測得電力輸入的現象。對谷月涵而言，隨著實驗與數據逐步累積，他也開始相信核融合「最後會成真」。

跨界核融合，串起科技新局

為了投入全新領域，谷月涵重新當起學生。

「我一開始對這個行業的專有名詞感到陌生。」他笑說，同一個名詞，往往得同時學英文和中文。即使大學畢業後就來台學中文、已在台灣生活了數十年，核融合對「台灣先生」仍像一套新語言。

過去站在台上分析經濟、產業與股市，如今角色反轉。白天跟著科學家談電漿、材料與實驗，回家還找物理演講和影片替自己補課。

像是「電漿」（plasma），他過去想到的只有「電漿電視」。如今才知道，電漿不僅攸關核融合，也是先進半導體製程的關鍵技術，艱澀的物理、化學也逐漸與熟悉的產業連結。

「你一旦投入，就會發現這麼多有趣的事情。」談起學習過程，谷月涵原本嚴肅的神情也多了興奮。

不過，谷月涵很清楚，自己不是來當科學家的。

「我的任務是懂技術，能懂多少就懂多少。」然後擔任科學與市場間的「翻譯者」，希望能讓投資人、媒體與政府理解實驗室裡究竟在做什麼。

這恰好是他的強項。曾任花旗環球證券台灣研究主管暨董事總經理、霸菱證券台灣主管，數十年累積的產業與投資經驗，如今也用來協助聚界建立公司治理、與資本市場接軌。

從研究科技公司到走進科技前沿，谷月涵關心的仍是同一件事：如何讓技術真正走向產業。

愈深入核融合，谷月涵愈發現：台灣並非這場競賽的局外人，底氣恰恰來自最熟悉的半導體。

核融合要走向商轉，不只得突破物理難題，還有電漿控制、精準電源、耐極端環境材料與精密製造等工程關卡。而這些關鍵能力，正是台灣半導體產業數十年磨出的「肌肉」。

「半導體也是一步一步把工程問題解決，才能跨到下一個階段。」谷月涵認為，核融合的產業化也是如此，必須不斷發現問題、解決問題，再往下一階段推進。

聚界的布局因此不只停在打造核融合設備，而是希望串起台灣材料、半導體與電子業者，逐步培養本土供應鏈。

「比較自大一點講，」谷月涵以蘋果（Apple）帶動亞洲電子供應鏈為例，期待台灣也能長出核融合產業生態系，「不光是自己用，還可以成為外銷產品。」

借鏡生技新藥模式沿途變現

只是資本市場出身的谷月涵比誰都清楚，核融合從技術突破到真正發電，中間仍有漫長距離，一家新創不能只靠遠方的夢活著。因此在核融合真正商轉前，聚界也開始思考：沿途累積的技術，能不能先找到市場？

教育是其中一條路，大型核融合研究設備造價高昂，聚界因而開發桌上型Alpha-E教育系統，讓學生能實際操作、觀察反應，把課堂理論帶進實驗，目前已有實際訂單。

美國普渡大學健康與人類科學學院已採購設備，用於電漿物理、粒子偵測等教學，實驗數據甚至可用來訓練AI模型；保加利亞索菲亞大學、美國田納西理工大學也已有案例。

醫療則是另一條路，聚界正研發Alpha-M，探索將相關技術應用於硼中子捕獲治療（BNCT）所需的中子源。BNCT利用含硼藥物聚集於腫瘤細胞，再以中子束觸發反應、破壞癌細胞；目前Alpha-M仍處研發及尋求合作伙伴階段。

最終目標仍是發電，目前研發中的Alpha-F微型融合反應爐，採可擴展設計，並以整合既有基礎設施、實現商業發電為目標。

谷月涵將這套思惟比喻為「生技新藥模式」：一顆新藥可能耗時十多年才知道成敗，但研發過程中的技術與成果，可以先授權或移轉。核融合也是如此，不必等到真正發電，沿途技術就有機會先創造商業價值。

「我們只要能夠達到目標，怎麼走，其實路線都滿多的，並不是一定要自己弄到底。」

AI當加速器，推進實驗進度

另一個讓谷月涵更樂觀的變數是AI。

核融合實驗昂貴耗時，若能累積足夠數據，結合物理理論與AI模擬，便有機會大量測試參數，再將值得驗證的組合帶回實驗室。

「我可能過去兩年所做的，一個禮拜就做完了。」谷月涵如此形容AI的潛力。

AI催生龐大電力需求，也可能反過來加速核融合研發，兩項前沿科技可以彼此推進。

回到最熟悉的資本市場，谷月涵反而格外務實。聚界曾評估台灣創新板，但對尚未商轉的前沿科技而言，關鍵不只是能否上市，而是市場能否理解、合理評價，並持續提供資金。

「上市不見得能夠幫助自己。」若掛牌後缺乏交易量，也無法持續籌資，上市的意義便相當有限。在谷月涵眼中，台灣不缺資金，缺的是願意承擔前沿科技風險的長期資本。

「你不需要拿很多，就把資產的1％、2％放在這邊，沒了，對你沒有大影響。可是如果成功了，你想想看，造成的impact（影響力）會是多大。」

話題回到谷月涵自己。年近70歲，他仍維持跑步、跑山、爬山的習慣，近來也開始靜坐。從山林裡揮汗，到讓自己完全安靜下來，他愈來愈重視睡眠、健康飲食，也試著把生活過得簡單。

儘管生活做減法，好奇心卻沒跟著退休，年近70歲重新學物理、走進核融合，谷月涵只是換一種節奏繼續往未知的前方走。

在這場可能翻轉人類能源未來的長征裡，這位馳騁資本市場數十年的「老將」，正用好奇心與執行力，為台灣敲開下一座護國神山的無限可能。

谷月涵（Peter Kurz）　個人小檔案

出生：1957年

現職：亞洲聚界潔能董事長

經歷：寬量國際策略長、花旗環球證券、霸菱證券、美林證券等公司台灣主管、長期深耕台灣資本市場，被稱為「台灣先生」

學歷：美國達特茅斯學院地質學學士、美國哥倫比亞大學國際關係碩士

2026第24屆遠見高峰會　小檔案

創辦年份：2003

主辦單位：遠見雜誌

演講與談貴賓人數：每屆預計有60位來自台灣、中國大陸、香港、新加坡、東協國家、美國等跨界領袖

2026第24屆大會主題：「AI‧地緣政治‧永續—混沌世界 尋找新穩定、新成長、新價值」

舉辦日期：10月14日、10月15日

舉辦地點：台北遠東香格里拉飯店

合作媒體：世界日報、星洲日報、新浪財經、聯合早報、東方財經

聚界潔能董事長谷月涵。(圖/遠見雜誌提供)
聚界潔能董事長谷月涵。(圖/遠見雜誌提供)

精華 FAQ

  • 他因長年觀察科技產業，看到新能源、新材料與儲能的機會，加上與中經合及聚界團隊熟識，決定接任董事長，投入核融合這個前沿領域。

  • 谷月涵認為核融合不必等到真正發電才有價值，可先把沿途技術轉化成教育、醫療與授權收益，借鏡生技新藥模式，逐步累積商業成果。

  • 他看好台灣半導體供應鏈的工程實力，包括電漿控制、精準電源、耐極端材料與精密製造，認為這些能力可支撐核融合設備與供應鏈發展。

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