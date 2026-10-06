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落腳板橋 遠東集團砸125億打造醫療園區 預計2032年營運

記者嚴雅芳／台北6日電
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新北市板橋醫療園區簽約典禮，由遠東集團董事長徐旭東（前排中）與新北市長侯友宜（前...
新北市板橋醫療園區簽約典禮，由遠東集團董事長徐旭東（前排中）與新北市長侯友宜（前排右）共同完成簽約。（記者嚴雅芳／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

遠東集團與新北市簽約投資125億元打造板橋醫療園區，預計2028年動工、2032年營運，並與亞東醫院分工整合，強化新北醫療與長照量能。

遠東集團生醫大投資，砸125億元（台幣，下同）打造板橋醫療園區。遠東集團與新北市政府昨（5）日簽約，該園區預計2028年8月動工、2032年完工營運，未來將與亞東醫院採雙院區整合經營，結合醫療、長照、智慧科技及社區健康服務，遠東集團新北生醫雙核心逐步成形。

遠東集團董事長徐旭東昨日親自出席簽約典禮並致辭，這也是他睽違逾一年再度公開露面。他表示，團隊為新醫院規劃投入相當多時間，醫療建設不能只看眼前，而要思考三年、五年甚至十年後的需求，包括科技、醫療技術、醫療型態轉變，都必須預先納入設計。

徐旭東指出，未來醫療最基本就是「要有科技、要有技術」，醫院也要不斷朝更先進的醫療系統轉型，因此新院不只滿足現階段需求，也必須保留未來設備、技術及醫療模式升級空間。

他並特別點出醫療缺工問題。徐旭東表示，醫療人力愈來愈珍貴，醫院空間配置必須更集中、更有效率，減少醫護人員不必要的移動，同時兼顧病患動線；除臨床服務外，研究發展也是新醫院規劃重點，未來醫療不能只做診療，也須持續累積技術與研發能力。

新北市長侯友宜表示，板橋人口約55萬人，新北長期面臨醫療資源不足問題，板橋醫療園區歷經兩次招商，在徐旭東拍板及亞東醫院董事會支持下促成投資。

依規劃，全案契約期55年，其中，市府並以BTO方式投入9.1億元。市府預計今年底衛生局搬遷後啟動既有建物拆除，完成點交及相關程序後，預計2028年8月動工、2032年完工營運。

此外，板橋醫療園區將與亞東醫院形成明確分工。亞東醫院持續聚焦急重難症、先進醫療、教學研究及人才培育；板橋醫療園區則定位為區域醫院結合長照園區，發展急慢性整合照護、社區醫療、高齡照護等。

精華 FAQ

  • 此案總投資達125億元，契約期55年，市府以BTO方式投入9.1億元，預計今年底完成既有建物拆除與點交，2028年8月動工，2032年完工營運。

  • 亞東醫院將持續聚焦急重難症、先進醫療、教學研究與人才培育；板橋醫療園區則定位為區域醫院結合長照園區，主打急慢性整合照護、社區醫療與高齡照護。

  • 徐旭東指出，醫院設計要預留3到10年的科技與醫療升級空間，也要正視醫療缺工，讓動線更有效率，並把研究發展納入核心，以兼顧診療與技術累積。

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