張老旺國旗屋邁入32年 3.5萬面旗海飄揚

「國旗達人」張老旺自辦升旗典禮邁入第32年，桃園龍岡圓環旁公園已布置大片旗海。(記者鄭國樑／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 桃園張老旺國旗屋今年邁入第32年，自辦雙十升旗典禮並布置3.5萬面國旗，連同周邊旗海合計估計近5萬面，吸引民眾提前參觀。

桃園市「國旗達人」張老旺於雙十國慶日當天自辦升旗典禮，今年邁入第32年，他近日與朋友在龍岡圓環龍東路口的草坪布置會場，預計懸掛3.5萬面國旗，表達熱愛國旗的信念。張老旺也強調不發請柬，歡迎民眾參與，國慶早上10時準時升旗。

張老旺兒時和父母親等家人在滇緬邊界生活，跟著國軍守護領土一直到現在。他基於熱愛國旗的心，多年來自辦升旗典禮，並以大量國旗布置升旗典禮會場，現場青天白日紅的旗海飄揚場景壯觀，成為每年雙十國慶日最受矚目的升旗典禮之一。

昨天逢雙十國慶日前一個周末假日，不少民眾趁著好天氣，提前到龍岡圓環旁的會場逛逛美拍，也順道吃米干。張老旺說，今年會場大部分國旗是自掏腰包購買，也會有人將國旗交給他布置，大部分國旗已經懸掛定位，歡迎大家有空先來參觀。

張老旺也提到，今年特別令他欣慰的是，平鎮區的雲南文化公園、異域故事館、忠貞市場整頓後的三角空地，及國旗屋米干店共四處，陸續由不同的人主導布置旗海，合計約1.5萬面國旗，連同自辦升旗典禮會場，國旗預估5萬面國旗。

張老旺國旗屋升旗典禮10月10日上午9時開始，前1小時為節目表演，10時升旗。另，張老旺升旗典禮附近的雲南文化公園，9日將有桃園市美麗人生發展協會主辦的「黑貓中隊在忠貞」活動，有機會和黑貓中隊吉祥物合照，並獲「糧票」，數量有限。