亞運網球金牌戰謝詹不握手 盧彥勳深夜突批雙面人 引外界聯想

網球名將盧彥勳。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 盧彥勳深夜發文痛批「雙面人」並談網球底線，因時點緊接亞運女雙金牌戰與謝詹未握手爭議，立刻引發外界聯想與討論。

台灣網球名將盧彥勳退役後長期投入網球學院經營、教練工作與選手培育，平時鮮少公開捲入爭議。不過他4日凌晨突然在個人Instagram連發兩則限時動態，先以重話寫下「雙面人讓人看了就噁心」，隨後又以網球「底線」為題，談到雙打選手是否需要底線，因發文時間點正好落在名古屋亞運網球女雙金牌戰後，引發外界諸多聯想。

盧彥勳第一則限時動態以中英文寫道：「雙面人讓人看了就噁心」，並補上一句英文：「Nothing disgusting me more than seeing someone who's so two-faced」，意指沒有什麼比看到一個人有兩副面孔更令人噁心。這樣直接且強烈的措辭，與他過去較少公開評論爭議的形象不同，也立刻引起球迷與網友關注。

不久後，盧彥勳再發布第二則限時動態，背景是一顆網球壓在底線上的照片。他寫道，先前曾有一名選手問他一個有趣的網球問題：「雙打選手一定要有底線嗎？」盧彥勳表示，仔細想想，其實不管是單打還是雙打，底線都很重要。

盧彥勳接著寫道，有些選手的底線清楚而穩定，不會輕易動搖；但也有些選手的底線，會隨著當下情況與外在因素不斷改變，因而容易被打穿。他也感嘆，自己打了這麼多年網球，越來越覺得無論單打或雙打，把底線練好、守住底線，始終是最基本也最重要的事。最後他反問網友：「你們覺得底線重要嗎？」並標註「Baseline」與「底線很重要」。

雖然盧彥勳兩則限時動態都沒有指名道姓，也沒有明確說明所指對象或事件，但由於發文正值名古屋亞運網球女雙金牌戰落幕後，外界自然出現聯想。3日女雙金牌戰上演「台灣內戰」，謝淑薇與梁恩碩最終以6：4、4：6、10：5擊敗詹皓晴與吳芳嫺，中華隊包辦金、銀牌。

不過比賽結束後，謝淑薇與詹皓晴未握手的畫面受到關注，加上兩人過往恩怨與台灣網壇長年話題再度被提起，讓這場原本是台灣網球包辦金、銀牌的喜事，場外討論熱度持續升高。

盧彥勳限時動態中提到「雙面人」、「雙打選手」與「底線很重要」等字眼，也讓不少網友將兩件事連結在一起。

有球迷就注意到，盧彥勳社群平台追蹤不少網壇選手與教練，卻未追蹤謝淑薇；也有人提到，這次女雙搭檔爭議相關人物之一喬安娜過去與盧彥勳交情不錯，曾造訪他的網球學院交流。不過這些都只是外界觀察與推測，盧彥勳本人並未公開證實2則限動與亞運女雙或任何特定人士有關。

此外，亞運女雙金牌戰的賽後採訪也延伸出另一波爭議。民視記者在謝淑薇與梁恩碩奪金後提問，謝淑薇以「搧耳光」作為玩笑式回應，隨後也表示只是玩笑話。該記者事後發文強調，自己的提問完全基於事實，如果謝淑薇不想回答，可以直接拒絕回應，他也能理解，但認為「搧記者耳光」的說法並不得體。

這段互動同樣引發網友不同看法，有人批評提問不該觸及私人恩怨，也有人認為記者提問並無不妥。

從亞運女雙金牌戰場內對決，到賽後未握手、採訪爭議，再到盧彥勳深夜發文談「雙面人」與「底線」，台灣網壇場外話題可說是持續發酵。