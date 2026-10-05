反應物價走升 台贈與、遺產免稅額 明年可望調升

AI摘要 文章摘要整理： 物價漲幅已超過法定門檻，明年遺產稅與贈與稅免稅額可望調升，實際金額仍待10月CPI公布後，由財政部年底公告。

物價漲幅達標，明年贈與稅、遺產 稅免稅額可望調升。與前次調整年度相比，截至今年8月，消費者物價指數（CPI）累計漲幅達11.61%，已超過法定調整門檻10%，據此計算，明年遺產稅、贈與稅免稅額將分別調高至1488萬元（台幣，下同）以上、272萬元以上。

財政部 指出，實際調升幅度，仍要等主計總處發布10月CPI後，才能確定調整金額。遺贈稅免稅額調升，將會適用於明年元旦起發生的繼承、贈與案件，對高資產家族傳承而言將是減稅利多。

現行贈與稅免稅額為244萬元、遺產稅免稅額1333萬元。依「遺產及贈與稅法」規定，遺產稅及贈與稅免稅額、課稅級距、不計入遺產總額、扣除額等金額，每遇CPI較上次調整累計上漲10%以上時，次年起會按上漲程度調整。

遺贈稅免稅額最近一次調升是在2022年。截至今年8月，CPI較上次調整時，累計漲幅已經達11.61%，以此計算，明年的遺產稅免稅額將會調高至1488萬元、增加155萬元，贈與稅免稅額擬調至272萬元、增加28萬元。

財政部會在每年年底公告隔年的遺贈稅免稅額。主計總處先前表示，9月CPI仍會維持在2%以上，若以此推估，漲幅還會再往上走。至於遺贈稅免稅額最終調整情形，須等10月CPI出爐後，才能據以計算，照目前走勢來看，調升已是勢在必行。

回顧歷年變化，遺贈稅法在1995年修法，納入隨物價調整機制，2009年再次大幅修法，將遺產稅免稅額直接調升至1200萬元，至2022年物價漲幅達10%以上後，調升到1333萬元，明年將再次隨物價調升。贈與稅則是從2009年修法調升至220萬元後，2022年再調升至244萬元，明年也可望再次調升。

遺贈稅免稅額調升，對高資產家族傳承將是好消息。舉例來說，贈與稅免稅額現為每位贈與人每年244萬元，多數高資產人士會透過分年贈與，將手邊財產逐步傳承給下一代，未來調升後，每年可以規畫的財產價值又更多了。

以截至8月來看，若贈與免稅額調高至272萬元，夫妻兩人合計每年可贈與額度達到544萬元，比調整前多56萬元，再加上婚嫁贈與免稅額，免稅空間更大。

至於遺產稅免稅額，初步估算將至少增加150萬元以上，繼承鉅額財產將可減輕一定租稅負擔。