我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

反應物價走升 台贈與、遺產免稅額 明年可望調升

記者邱琮皓／台北5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

物價漲幅已超過法定門檻，明年遺產稅與贈與稅免稅額可望調升，實際金額仍待10月CPI公布後，由財政部年底公告。

物價漲幅達標，明年贈與稅、遺產稅免稅額可望調升。與前次調整年度相比，截至今年8月，消費者物價指數（CPI）累計漲幅達11.61%，已超過法定調整門檻10%，據此計算，明年遺產稅、贈與稅免稅額將分別調高至1488萬元（台幣，下同）以上、272萬元以上。

財政部指出，實際調升幅度，仍要等主計總處發布10月CPI後，才能確定調整金額。遺贈稅免稅額調升，將會適用於明年元旦起發生的繼承、贈與案件，對高資產家族傳承而言將是減稅利多。

現行贈與稅免稅額為244萬元、遺產稅免稅額1333萬元。依「遺產及贈與稅法」規定，遺產稅及贈與稅免稅額、課稅級距、不計入遺產總額、扣除額等金額，每遇CPI較上次調整累計上漲10%以上時，次年起會按上漲程度調整。

遺贈稅免稅額最近一次調升是在2022年。截至今年8月，CPI較上次調整時，累計漲幅已經達11.61%，以此計算，明年的遺產稅免稅額將會調高至1488萬元、增加155萬元，贈與稅免稅額擬調至272萬元、增加28萬元。

財政部會在每年年底公告隔年的遺贈稅免稅額。主計總處先前表示，9月CPI仍會維持在2%以上，若以此推估，漲幅還會再往上走。至於遺贈稅免稅額最終調整情形，須等10月CPI出爐後，才能據以計算，照目前走勢來看，調升已是勢在必行。

回顧歷年變化，遺贈稅法在1995年修法，納入隨物價調整機制，2009年再次大幅修法，將遺產稅免稅額直接調升至1200萬元，至2022年物價漲幅達10%以上後，調升到1333萬元，明年將再次隨物價調升。贈與稅則是從2009年修法調升至220萬元後，2022年再調升至244萬元，明年也可望再次調升。

遺贈稅免稅額調升，對高資產家族傳承將是好消息。舉例來說，贈與稅免稅額現為每位贈與人每年244萬元，多數高資產人士會透過分年贈與，將手邊財產逐步傳承給下一代，未來調升後，每年可以規畫的財產價值又更多了。

以截至8月來看，若贈與免稅額調高至272萬元，夫妻兩人合計每年可贈與額度達到544萬元，比調整前多56萬元，再加上婚嫁贈與免稅額，免稅空間更大。

至於遺產稅免稅額，初步估算將至少增加150萬元以上，繼承鉅額財產將可減輕一定租稅負擔。

精華 FAQ

  • 因截至今年8月，CPI較上次調整時累計上漲11.61%，已超過法定10%門檻，依法可於次年起調整遺產稅與贈與稅相關金額。

  • 依目前CPI推算，遺產稅免稅額將由1333萬元升至1488萬元以上，贈與稅免稅額則由244萬元升至272萬元以上，實際數字待10月CPI後確定。

  • 免稅額提高後，高資產家庭每年可用更多額度進行分年贈與，降低未來繼承與移轉時的稅負；例如夫妻合計贈與額度可提升至544萬元。

財政部 遺產

上一則

外籍生被控性侵不起訴 屏縣要求補習班停聘 侵害工作權判賠

下一則

張老旺國旗屋邁入32年 3.5萬面旗海飄揚

延伸閱讀

夫妻被追7億稅單 IRS盯上這款常用省遺產稅「神器」

夫妻被追7億稅單 IRS盯上這款常用省遺產稅「神器」

節稅最佳時機 會計師：10月是規畫關鍵

節稅最佳時機 會計師：10月是規畫關鍵
華州最低工資調升至17.73元、西雅圖提高至22.14元

華州最低工資調升至17.73元、西雅圖提高至22.14元
法國、義大利9月通膨率飆升 歐洲央行再度升息機率增

法國、義大利9月通膨率飆升 歐洲央行再度升息機率增

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

2026-10-01 12:04
蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕