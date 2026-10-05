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新聞評論/王令麟行賄無罪、周玉蔻造謠輕判 恐龍法官仍橫行

聯合報社論
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立法院日前舉行全院委員會議，審查監委被提名人，被提名人侯廷昌出席。（本報資料照片...
立法院日前舉行全院委員會議，審查監委被提名人，被提名人侯廷昌出席。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評王令麟行賄案與周玉蔻造謠案的判決過於寬鬆，認為法官脫離社會常識與被害人感受，形成損害司法公信力的恐龍判決。

近來有幾件法院判決引起社會譁然，一是東森集團總裁王令麟被控行賄監獄高官案，二審逆轉改判無罪的理由，連司法界都有人批評是不食人間煙火；另外，名嘴周玉蔻四年前毀人清白的案件，二審不僅輕判，法官還曾當庭質問「為一張照片就要告人家」，更是對被害人二度傷害。正是這些與社會嚴重脫節、背離人民法律感情的恐龍判決，讓司法難獲信賴。

王令麟十多年前因力霸掏空案入監服刑，期間不斷透過秘書以贈送高檔禮品、安排入住星級旅館總統套房等方式，行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等監獄主管，換來王令麟在鐵窗內仍享有在圖書室內批公文等諸多特殊待遇。比起其他受刑人白天下工場，多人擠在隨時可能有老鼠爬過的舍房，王令麟的獄中生活連柯文哲都望塵莫及。

此案起訴時被形容是國內獄政史上最大弊案，一審依貪汙、行賄等罪名重判。但高院法官卻認為王令麟秘書對監所官員經常性的高額饋贈，只能證明雙方關係良好，無法證明有對價關係而改判無罪。這樣的見解是要給全國受刑人開啟行賄換特權的明燈，還是權貴專屬的特權？對照清潔隊員將資源回收的老舊電鍋送給拾荒老人，就遭判刑確定；司法對王令麟這類權貴的特殊待遇，只讓民眾看到雙標與脫離現實。這正是司法讓人難以信任的最大關鍵。

另一起荒謬判決是2022年選戰期間，周玉蔻在政論節目中指控當時台北市長候選人蔣萬安的父親蔣孝嚴，與前中華民國小姐張淑娟間有不當關係；張淑娟提告後，法院調查確認周玉蔻是以扭曲脈絡方式形成特定敘事，散布不實假訊息。法官指言詞攻擊雖不若身體受創，仍得以割裂人心而成為精神上的殺人凶器；判決還提到張淑娟莫名遭中傷，彷彿社會性死亡，實屬無辜。判決書花了不少篇幅說明對周玉蔻判刑一年半的量刑理由。

二審合議庭先是指責周玉蔻行為侵襲自由言論市場的根基，卻又以法院對同樣罪名案件多判決在六個月以下，一審量刑偏離行情而減輕改判九個月。高院厚待周玉蔻，不僅未考量她在選戰期間發動抹黑攻擊的惡劣，更離譜的是，審判長侯廷昌開庭時竟問張淑娟：「人家用妳一張玉照，妳就要告人家？」完全無視周玉蔻連續散播損人名節的虛構情節，被害人的清譽，在侯廷昌心中猶如不值一提的小事。

侯廷昌審理案件出現爭議不是第一次，台南湯姆熊遊樂場割喉男童案、台南家暴男子在法院外開車撞死妻子與律師案、新竹輪胎行縱火燒死八名親人案，他都以凶手有精神疾病或自首等理由，把可以判死刑的案子判無期徒刑。例如台南湯姆熊遊樂場割喉男童案，凶手曾文欽落網時曾對著鏡頭說：「在台灣殺一、兩個人不會判死刑。」但在侯廷昌判決中，曾文欽是為求死刑才行凶，他稱以曾的人格及身心狀況，日後在外殺人再犯機率不低，要評估其身心處於得以安全回歸社會的狀態再行假釋，但仍以精神狀況等理由不判死刑。

這樣的法官，是司法院前院長許宗力口中具有人權意識的優質法官。司法院拍攝「法袍之下」微電影，侯廷昌獲欽點入鏡；他在影片中高談審判除了公平與效率外，還有其他的價值要去探索、兼顧。但他審判案件，極力探索加害人的所有權利，卻看不到被害人的傷痛；而他卻獲賴清德總統青睞提名出任監委，讓法界議論紛紛。

精華 FAQ

  • 高院認為，王令麟秘書長期對監所官員的高額饋贈，只能證明雙方關係良好，未足以證明存在對價關係，因此推翻一審重判，改判無罪。

  • 二審雖認定周玉蔻散布不實訊息、侵害被害人名譽，卻以同類案件多半輕判為由減刑；且法官開庭質問被害人，引發外界質疑對被害人不公。

  • 文章主要批評部分法官判決與社會常情嚴重脫節，對權貴或加害人過度寬容，卻忽視被害人傷痛，因而讓民眾對司法公平性與信賴度持續下降。

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