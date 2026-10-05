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亞運閉幕 台5金17銀33銅 36年來最差 滑落主因曝光

特派記者葉姵妤／名古屋5日電
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名古屋亞運昨晚閉幕，中華代表團柔術、跆拳道代表隊與團本部人員揮著會旗進場。(特派...
名古屋亞運昨晚閉幕，中華代表團柔術、跆拳道代表隊與團本部人員揮著會旗進場。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

名古屋亞運落幕，中華隊以5金17銀33銅排名第15，因上屆非本屆項目減少與整體競爭力不足，金牌數創近36年新低。

名古屋亞運昨天晚間進行閉幕典禮，中華代表團由17歲跆拳道新星、有「跆拳道甜心」之稱的王婕菱擔任掌旗官，持會旗甜美亮相，在聖火熄滅後，本屆亞運正式落幕，交棒給下屆主辦城市卡達多哈。

名古屋亞運9月19日開幕，為期16天的運動盛會昨晚畫下句點，中華代表團以5金17銀33銅的成績排名第15，是繼1990年北京亞運「零金」後，近36年來金牌數最少的一屆。上屆杭州亞運拿下19金，金牌數追平在曼谷亞運寫下的歷史最佳成績，但其中在滑輪溜冰7金、橋藝1金、圍棋1金合計拿下的9金，都非本屆亞運舉辦競賽，也是台灣金牌數大幅滑落的原因。

秋篠宮文仁親王與紀子妃在本屆開閉幕都親臨現場，並見證本屆名古屋亞運聖火熄滅，大會火炬交棒給下一屆亞運主辦城市卡達多哈，也將是多哈繼2006年後再次舉辦亞運。名古屋亞運負面消息頻傳、場館進度和後勤狀況百出，卡達多哈亞運組委會則信心十足。

過去4年一屆的亞運因疫情打亂步調，距離上屆杭州亞運僅隔3年，然而下屆多哈亞運，卻可能要再等5年。原訂2030年進行的第21屆賽事，亞奧會正在研擬延後1年舉行、在奧運的前一年登場，但目前還未定案，昨天閉幕典禮上，多哈主辦方的交接影片，仍秀出「2030見」的宣傳字樣。

中華代表團本屆僅「五金」入袋，分別落在游泳男子200公尺蝶式王冠閎、田徑男子跳高傅兆玄、拳擊女子60公斤級林郁婷，網球女雙謝淑薇／梁恩碩，以及軟式網球混雙余凱文／黃詩媛。

其中「海陸」兩金「含金量」十足，王冠閎替台灣摘下暌違28年的亞運游泳金牌，也是台灣游泳男子選手在亞運的史上首金；傅兆玄跳高奪金，更是台灣相隔60年的男子田徑金牌。林郁婷成為台灣史上首位在亞運連兩屆摘金的拳擊選手，同樣意義非凡。

雖然在田徑與游泳奪金被視為含金量十足，但傅兆玄與王冠閎的奪金成績皆未達個人最佳，若放眼奧運舞台，甚至難以躋身決賽。反觀泰國「飛毛腿」布森在100公尺賽事三度跑進10秒內、兩度改寫大會紀錄；香港泳將何詩蓓也包辦2金2銀，持續奠定亞洲頂尖地位。  

值得關注的是，近年台灣體育後勤支援已有顯著躍進，從運動科學、膳食調配、隨隊醫療防護到訓練設備，均達歷屆最佳水準。當後勤已達國際規格，運動部與各大單項協會就不能再將「運氣不佳」或「選辦競賽變更」作為成績下滑的避風港，更不能寄望對手發揮失常來爭取獎牌。

下屆亞運在卡達多哈進行，卡達接下會旗後騎馬繞場。(特派記者陳正興／名古屋攝影)
下屆亞運在卡達多哈進行，卡達接下會旗後騎馬繞場。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

精華 FAQ

  • 中華代表團本屆亞運最終取得5金17銀33銅，總排名第15。這也是繼1990年北京亞運零金之後，近36年來金牌數最少的一屆。

  • 文章指出，最大原因是上屆杭州亞運的9金來自滑輪溜冰、橋藝與圍棋等本屆未列入的競賽項目，少了這些金牌來源，整體數字自然明顯下滑。

  • 5面金牌分別來自王冠閎的男子200公尺蝶式、傅兆玄的男子跳高、林郁婷的女子60公斤級拳擊，以及謝淑薇／梁恩碩與余凱文／黃詩媛拿下的網球與軟網混雙金牌。

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