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名古屋亞運/台網球女雙連二屆金包銀、高爾夫球女團隔16年鍍銅

特派記者葉姵妤／名古屋4日電
名古屋亞運將在瑞穗公園陸上競技場閉幕，台灣代表團3日再添第五金，網球女雙上演話題...
名古屋亞運將在瑞穗公園陸上競技場閉幕，台灣代表團3日再添第五金，網球女雙上演話題十足的「台灣對決」，謝淑薇／梁恩碩（圖右一、右二）在金牌戰擊敗詹皓晴／吳芳嫺（圖左一、左二），台灣組合連兩屆女雙「金包銀」登上頒獎台。(特派記者陳正興／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

名古屋亞運中，台灣網球女雙上演內戰由謝淑薇、梁恩碩奪金，女團高爾夫則在曾雅妮領軍下收下銅牌，代表團單日進帳1金1銀3銅。

中華代表團在本屆名古屋亞運的第五金，昨天落在網球賽場，女雙金牌戰連續兩屆上演台灣內戰， 謝淑薇與梁恩碩搭檔，以6比4、4比6、10比5擊敗詹皓晴與吳芳嫺，台灣組合「金包銀」。台灣好手曾雅妮、徐薇淩與錢珮芸在高爾夫球女子組賽事攜手奮戰，女團4輪合計總桿數550桿險勝南韓，幫助中華女團奪下銅牌，這也是繼2010年廣州亞運後女團再度站上高爾夫頒獎台。中華代表團單日進帳1金1銀3銅，目前以5金17銀33銅的成績迎接閉幕日。

40歲謝淑薇與3年前杭州亞運女雙奪銀的26歲女將梁恩碩合拍；另一組女雙則是尋求女雙衛冕的詹皓晴、搭配首次參賽的吳芳嫺。兩組台灣搭檔昨天在金牌戰會師，賽前大會現場播放起台灣人耳熟能詳的嗨歌「東區東區」及「我們的主場」炒熱氣氛，瀰漫濃濃台灣味。

謝淑薇與梁恩碩在第一盤從0比3的落後演出逆轉勝，第二盤則由詹皓晴與吳芳嫺扳回一城，進入決勝盤「搶10」大戰後，「謝梁配」幾顆關鍵球的發揮，早早拉出領先優勢，最終也成功拍下金牌。

謝淑薇暌違12年再戰亞運，收下個人在亞運的女雙第一金，賽後頻誇搭檔，「這場的主要功臣就是恩碩，她表現很好，很多球都處理得很圓滑。」梁恩碩謙虛回應「那是因為淑薇姐在前面很有威力。」謝淑薇說「是因為妳球很猛，所以我才很有威脅力。」

暌違20年再度踏上亞運賽場，台灣「微笑球后」曾雅妮透露與前一次參賽還是業餘選手時，抱持著來玩的心境大不相同。今年在前3輪打完得知有機會衝擊女團頒獎台時，她便鼓勵隊友要抱持「放手一搏」的決心，為國家爭取最高榮耀。

昨天曾雅妮在前5洞雖吞下兩柏忌，但第7至10洞連追4鳥補回缺口，儘管第12洞將球打入沙坑陷入苦戰，最終仍以68桿繳卡，4輪總桿數276桿並列第9。

隊友徐薇淩與錢珮芸昨天則分別以69桿與68桿繳卡，4輪同為278桿並列第11名，合力拿下女團銅牌。徐薇淩透露，這次參賽的6名球員建立群組，由老大哥詹世昌擔任大隊長、曾雅妮擔任小隊長，氣氛融洽且互相鼓勵。

身為女子隊最後一位開球的球員，曾雅妮直言壓力不小，「代表國家感覺全台灣都在看，很怕成為老鼠屎。能攻就攻、能守就守，真的很緊張但也很開心。」她也笑稱有一起開球的年輕小將對她說從小看她打球長大，讓她更珍惜這次體驗，「這很可能是我最後一次亞運，當然非常珍惜這種感覺。」

在名古屋進行的所有賽事昨天落幕，馬術賽今天上午在東京壓軸登場，為期16天的亞運盛會台灣時間今天晚間5點於瑞穗公園陸上競技場進行閉幕典禮。

精華 FAQ

  • 謝淑薇與梁恩碩在金牌戰中，以6比4、4比6、10比5擊敗詹皓晴與吳芳嫺，拿下女雙金牌，讓台灣在這個項目連續2屆完成金包銀。

  • 因為金牌戰雙方都是台灣組合，分別是謝淑薇、梁恩碩對上詹皓晴、吳芳嫺，場內還播放台灣歌曲炒熱氣氛，整場瀰漫濃厚台灣味。

  • 曾雅妮、徐薇淩與錢珮芸合力出戰，高爾夫女團4輪總桿數550桿，險勝南韓奪下銅牌，這也是台灣女團睽違16年再度站上頒獎台。

謝淑薇 南韓

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