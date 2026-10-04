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過度醫療 台胃息肉切除5年暴增85% 傳「止血夾狂人」收費11萬

記者林琮恩／台北4日電
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台灣消化系內視鏡醫學會理事長邱瀚模指出，胃息肉與胃癌發生並無直接關聯，醫師不該以...
台灣消化系內視鏡醫學會理事長邱瀚模指出，胃息肉與胃癌發生並無直接關聯，醫師不該以知識落差，遊走灰色地帶，過度切除胃息肉，陷民眾於不必要風險。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣胃息肉切除件數5年暴增約85%，引發部分醫師過度使用自費止血夾、收費過高的疑慮；學會認為不應濫切，將推出民眾版指引協助判斷。

台灣胃息肉切除件數近年暴增，5年增加約8成5，近期更傳出有醫師切除胃息肉，向病患收取11萬元（台幣，下同）自費費用，引發過度醫療疑慮。台灣消化系內視鏡學會理事長邱瀚模表示，醫師不應利用醫病知識落差，讓民眾冒風險接受不必要的切除，呼籲醫界自律，學會也將推出「民眾版就醫指南」，幫助判斷胃息肉是否需要切除。

近期醫界盛傳，一名患者至南部某醫療院所接受胃鏡、大腸鏡檢查，被發現胃部長出多顆息肉，經建議切除，並勸說使用自費止血夾等，自費總價超過11萬元。執刀醫師被業內稱為「止血夾狂人」，即使息肉不到一公分、出血風險不高，仍建議患者自費買止血夾，甚至一次使用超過10支，引發過度醫療疑慮。

根據健保署統計，2020年上消化道內視鏡息肉切除術申報案件共1萬7885件，至2024年最新數據顯示，案件量暴增為3萬3073件，5年內暴增約8成5。

邱瀚模表示，健保數據顯示，近年胃息肉切除件數幾乎翻倍，增幅明顯不合理。若增加的切除案件多屬惡性病灶，隨著內視鏡診斷、治療量增加，胃癌確診人數理應同步上升，但近年國內胃癌人數不僅持平，還一度微幅下降，顯示大量切除胃息肉未必具有預防胃癌的效果。

而且並非所有胃息肉都需要切除，臨床常見的胃底腺息肉惡性度極低，通常不需切除也不需切片。以台大醫院為例，無論健檢中心或門診，除非息肉出現紅腫、形狀不規則等異常，否則多以觀察為主，但坊間部分自費診所、健檢中心未必如此。

邱瀚模指出，醫師應依息肉種類、外觀及風險審慎評估，可是部分醫療院所卻利用不正確資訊，表面執行醫病共享決策，實際卻利用資訊落差「販賣恐懼」，誘使民眾接受非必要醫療，不僅增加風險，也有違醫療倫理。為此，學會研擬推出民眾版內視鏡檢查及治療指引，提供客觀數據及科學依據，作為醫病討論基礎，避免不當診療蔓延。

無痛麻醉是坊間內視鏡檢查常見的自費項目。健保署前署長李伯璋表示，常有醫師向病人表示，只要加價約8000元，就能在無痛麻醉下一次完成胃鏡及大腸鏡檢查。他認為，無痛內視鏡可減輕病人恐懼、提升醫療品質，健保應考慮納入給付；政府不應放任不必要的醫療浪費，真正有助患者的醫療項目卻未獲給付。

胃息肉切除術與胃癌人數 (製表／元氣中心)
胃息肉切除術與胃癌人數 (製表／元氣中心)

精華 FAQ

  • 健保署統計顯示，2020年到2024年，上消化道內視鏡息肉切除術申報件數從1萬7885件增至3萬3073件，5年暴增約85%，引發外界質疑是否存在過度醫療。

  • 因為並非所有胃息肉都具有高風險，像胃底腺息肉惡性度極低，多數情況下只要觀察即可；若外觀正常、沒有紅腫或不規則等異常，未必需要切片或切除。

  • 消化系內視鏡學會表示，醫師應依息肉種類與風險審慎評估，避免利用資訊落差推銷非必要醫療，並將推出民眾版就醫指南；李伯璋也主張健保應評估給付有助病患的無痛內視鏡。

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