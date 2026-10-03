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學操作CPR、AED 港澳人士台適生活講座10場落幕 提升台灣社會韌性

記者陳宥菘／即時報導
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由策進會和陸委會合辦的10場「2026港澳人士台適生活講座」最終場2日在台北落幕...
由策進會和陸委會合辦的10場「2026港澳人士台適生活講座」最終場2日在台北落幕。（策進會提供）

AI摘要

文章摘要整理：

策進會與陸委會舉辦10場港澳人士台適生活講座，透過CPR、AED與包紮訓練強化急救能力，並邀請在台港澳朋友共同參與社會韌性建設。

由策進會和陸委會合辦的10場「2026港澳人士台適生活講座」，並全台巡迴舉辦「救是需要你」心肺復甦術教學系列活動，最終場2日在台北落幕，本系列講座共吸引超過200名在台港澳人士參與，攜手提升台灣社會韌性。

策進會新聞稿表示，2026港澳人士台適生活講座「救是需要你」急救認知訓練，邀請專業講師親自指導，內容涵蓋心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作，以及骨折及外傷簡易包紮，有效強化參與者在關鍵時刻「自助與救人」的能力。

陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水出席講座致詞時表示，政府誠摯歡迎港澳朋友來台發展，隨著來台交流、居留與定居人數增加，港澳朋友已是台灣大家庭的一份子，將在台港澳新住民納入全民防災與緊急救護教育體系，不僅是人道關懷，更是展現「不分背景、共護家園」的社會安定力量。

盧長水強調，政府正積極提升台灣社會韌性。當面對天然災害或重大突發事故，每個人都可能是「第一目擊者」與「第一行動者」，除了仰賴專業救難體系，一般民眾具備基礎自救與互救能力，更是社會韌性的核心。

策進會表示，今年與陸委會持續舉辦多元交流活動，陪伴港澳朋友適應在地生活、安居發展，包括「關懷港澳居民來台居留定居座談會」、「港好友你─攜手淨灘護海洋」、「健康齊步走公益淨山暨生活適應座談」、「香港影展」、「第六屆港覺濠台IG圖文徵選活動」及「好友港節市集活動」等。

2026港澳人士台適生活講座「救是需要你」急救認知訓練，邀請專業講師親自指導，內...
2026港澳人士台適生活講座「救是需要你」急救認知訓練，邀請專業講師親自指導，內容涵蓋心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作。（策進會提供）

精華 FAQ

  • 活動包含10場巡迴講座與「救是需要你」急救訓練，重點教學涵蓋CPR、AED操作，以及骨折與外傷的簡易包紮，強化參與者自助與救人的能力。

  • 策進會表示，這次系列活動共吸引超過200名在台港澳人士參與，最終場於2日在台北舉行後圓滿落幕，目的是一起提升台灣社會韌性。

  • 盧長水指出，港澳朋友已是台灣大家庭一份子，納入全民防災與急救體系不僅是人道關懷，也能在災害或突發事故時，形成不分背景、共護家園的安定力量。

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