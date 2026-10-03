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名古屋亞運/教練「突然的靈感」 換棒次 台反曲弓男團射銅

特派記者葉姵妤／名古屋3日電
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反曲弓男團鍍銅，（左起）鄭祥輝、林子翔、湯智鈞。(圖／代表團提供)
反曲弓男團鍍銅，（左起）鄭祥輝、林子翔、湯智鈞。(圖／代表團提供)

AI摘要

文章摘要整理：

中華反曲弓男團在四強不敵南韓後，靠教練臨場換棒次調整，於銅牌戰以6比2擊敗伊朗奪銅，鄭祥輝最後關門射出關鍵9分箭。

我國射箭代表隊連續3天傳回好消息，繼複合弓帶回一銀一銅後，昨天反曲弓男子團體接棒奪牌，湯智鈞／林子翔／鄭祥輝雖在四強戰落敗無緣爭金，但銅牌戰挺過亂流，以6比2擊敗伊朗，再添一面銅牌入袋。

反曲弓中華男團昨天在四強戰強碰第一種子強敵南韓，名古屋賽場的風勢讓雙方都較難掌握，但中華隊因調整速度不如對手，以0比6落敗進入銅牌戰。碰上伊朗時，第一局也還在找準心，幸運靠著對手脫靶失誤搶得先機，3、4局再以穩定發揮射回銅牌。

「湯包」湯智鈞連三屆亞運參賽，還有兩屆奧運經驗，昨天扛開路先鋒卻連兩戰第一箭出現失誤、僅射7分，他坦言自己狀況確實不到非常好，但有教練、隊友的支持和鼓勵，「還沒到最後一支箭，都不會放棄。」

銅牌戰最後三支箭，教練「突然的靈感」決定調整棒次，讓林子翔開路，湯智鈞調整至第二棒，再交給全隊最年輕的21歲鄭祥輝關門。個人首次在國際賽決賽登場，鄭祥輝以穩穩地9分箭鎖定勝利，湯智鈞說：「輝哥狀態很好，就讓他做最後一棒穩住氣勢。」

看著學長湯智鈞一開賽出現7分箭，讓接著要上場鄭祥輝坦言「很慌」，但湯包給了清楚的指示，讓他安心不少，最後一趟再扛關門壓力。鄭祥輝笑說，沒時間想太多，「帥就完事了，把箭丟出去就有了，平常做那麼多準備，順其自然把箭射出去就好了。」

反曲弓男團一掃上屆杭州亞運16強止步、無緣衛冕的遺憾，本屆銅牌入袋，今天由湯智鈞在個人賽繼續瞄準獎牌，盼延續資格賽射出國際賽個人新高692分的手感，再次站上頒獎台。

精華 FAQ

  • 中華隊在銅牌戰以6比2擊敗伊朗，成功為反曲弓男團添得1面銅牌。雖然開局仍有些亂流，但後段射手回穩，最終順利守住勝果。

  • 教練在最後3支箭前憑「突然的靈感」調整棒次，改由林子翔先開路、湯智鈞居中，再交給鄭祥輝關門，讓年輕的鄭祥輝以穩定表現完成致勝任務。

  • 這面銅牌讓中華男團一掃上屆杭州亞運16強止步、無緣衛冕的遺憾，也延續代表隊在本屆賽事的獎牌氣勢，接著湯智鈞還要挑戰個人賽再拚獎牌。

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