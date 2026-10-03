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人才出走… 台南體育選手補助六都倒數 與北市月差1萬8

記者周宗禎／台南3日電
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台南體育選手訓練補助在六都中偏低，議員批評難留住好手，市府則坦言預算有限，未來將爭取更多資源挹注。

台南常面臨優秀體育選手遭外縣市挖角，有議員指出，市府針對全國運動會或全國中等學校運動會得名的選手，後續提供訓練補助金額，但南市在六都倒數，例如全運會個人組第一名訓練補助金額，台南和台北每月相差1萬8500元，盼補足差距，讓人才不因經濟因素出走。南市體育局回應，未來會爭取更多上級支持與社會資源挹注。

市議員施余興望說，南市府對設籍且就讀南市的選手，在全中運、全國運動會得名有發獎金及後續訓練補助，然而訓練補助的金額，幾乎難及其他五都。他舉例，南市府針對全運會個人組第一至三名，訓練補助金每月1萬2000元、8000元、3000元，團體組一至三名7000元、4000元、1500元，北市金額最高，個人組第一名3萬500元、第二和三名2萬8000元；高雄前三名為2萬元、1萬2000元、8000元。

全中運南市府對個人組一至三名的訓練補助為3000元、2000元、1500元；其他五都除桃園未發訓練補助，北市第一名每月1萬2500元、第二和三名4200元，高雄則是第一名每月8000元、第二名4000元、第三名3000元。

施余興望直言，台南補助金額與五都確實存在差距，恐怕一再出現台南培養的好手為人作嫁、幫外縣市拿牌得獎，例如發生滑冰好手在去年台南主辦全中運前被挖角、代表高雄來台南比賽的諷刺畫面，也曾有在全中運奪跆拳道冠軍的台南選手，因家庭經濟無法負擔後續訓練費用，最後轉而投身職業軍人。

他呼籲，市府應從「獎牌導向」走向「人才培育導向」，讓真正有潛力、有努力、有成績的選手都能獲得應有支持。

體育局指出，相關問題市府非常重視，但因整體預算有限，且近年台南運動相關軟硬體建設經費龐大，難免無法面面俱到。

精華 FAQ

  • 因全運會與全中運得名後的訓練補助金額，台南多數項目都低於其他五都，尤其與台北、高雄差距明顯，讓外界認為難以提供足夠誘因留住選手。

  • 台南全運會個人組第一名每月補助1萬2000元，台北為3萬500元，兩者相差1萬8500元。議員認為這樣的落差，容易讓優秀選手因經濟因素轉往外縣市發展。

  • 議員主張市府應從獎牌導向轉為人才培育導向，提高補助避免選手外流；體育局則表示已重視此事，但受限於整體預算與近年大量軟硬體建設支出，短期內難以全面提升。

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