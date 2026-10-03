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名古屋亞運/「十幾年努力敗在這三秒」 跆拳道洪俊義遭逆轉銀恨

特派記者葉姵妤／名古屋3日電
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洪俊義（右）踢下跆拳道對打男子80公斤級銀牌。(圖／中華代表團提供)
洪俊義（右）踢下跆拳道對打男子80公斤級銀牌。(圖／中華代表團提供)

AI摘要

文章摘要整理：

名古屋亞運跆拳道對打，中華隊單日收下1銀1銅，洪俊義在男子80公斤級金牌戰最後3秒遭逆轉摘銀，王薇嘉則首度參賽即拿下銅牌。

名古屋亞運跆拳道對打昨天開踢，中華隊昨天單日進帳1銀1銅，洪俊義在男子80公斤級金牌戰最後3秒失守，以銀牌收場，追平隊史近12年男子選手在亞運的最佳成績；王薇嘉則在女子67公斤級挺進四強後不敵伊朗對手、收下銅牌。

洪俊義在去年世大運奪下銀牌，為自己的國際賽之路種下待萌芽的種子，今年初次挑戰亞運殿堂，連闖三關殺進金牌戰，面對烏茲別克對手，在第3回合先取得領先，最後關頭即使被追平，仍有機會帶走金牌，卻在最後三秒被對手得分，飲恨收「銀」。

出發來名古屋之前意外感染諾羅病毒，洪俊義挺過身體不適，拚到最後三秒因體力耗盡功虧一簣，賽後他難掩失望，「講殘酷一點，就是這十幾年努力，不如這三秒。這三秒如果有把握好，就是這場比賽最大的贏家，但沒處理好，很可惜也很遺憾。」

看在中華隊總教練蘇泰源眼中，洪俊義是一名「很特別的選手」，很認真也很努力，「在我們很累的訓練之後，我去重訓室跑跑步機紓壓的時候，他永遠在那邊。他自己去加強，他知道自己的不足，他非常棒，這面獎牌是他自己努力來的。」

王薇嘉則是在女子67公斤級闖入四強，最終不敵伊朗對手無緣爭金，但首度參與亞運就奪銅牌，她笑說很開心，「我覺得努力沒有白費，我有盡力了，我很滿意自己的表現，因為我練習確實也盡力了。」

挺過去年國際賽沒有太好表現的低潮，在亞運摘下銅牌，蘇泰源給她「超過100分」的肯定，王薇嘉也自評表現90分。對於這樣的成績，她心中滿是感謝，「所有人都在幫助我，不管是誰，每一個人在我亞運前都很重要。」

台灣跆拳道好手洪俊義（左）2日在名古屋亞運男子80公斤級金牌戰迎戰烏茲別克選手，...
台灣跆拳道好手洪俊義（左）2日在名古屋亞運男子80公斤級金牌戰迎戰烏茲別克選手，雙方近身激烈交鋒。洪俊義最終以局數1比2落敗，收下銀牌。（中央社）

精華 FAQ

  • 洪俊義在男子80公斤級金牌戰中一路拚戰，卻在最後3秒被對手逆轉，最終以銀牌作收。這也是中華隊在單日賽程中的重要獎牌之一。

  • 王薇嘉在女子67公斤級先闖進四強，雖然不敵伊朗選手無緣金牌戰，但仍順利拿下銅牌。她對自己的表現相當滿意，也感謝教練與團隊幫助。

  • 洪俊義賽前曾感染諾羅病毒，身體狀況不佳仍堅持比賽，並在第3回合一度掌握領先。可惜最後關頭體力耗盡，被對手在3秒內得分逆轉，讓他十分遺憾。

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