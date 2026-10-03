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全聯併大潤發挨罰2000萬 法院認具體事證不足判免罰

記者謝亞庭／台北3日電
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全聯遭公平會重罰2000萬元，日前興訟勝訴免賠。示意圖。(本報資料照片)
全聯遭公平會重罰2000萬元，日前興訟勝訴免賠。示意圖。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

全聯因併購大潤發後被指違反公平會附加條件遭罰2000萬元，但法院認為促銷降價與差價由供貨商吸收欠缺具體事證，判決撤銷處分。

全聯2022年有條件併購大潤發，因未履行公平會要求的「最惠客戶政策」，被檢舉促銷檔期大幅降價販售，讓供貨商自行吸收價差，遭公平交易委員會重罰2000萬元(台幣，下同，約62萬8500美元)。全聯不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為，全聯沒有利用交易上的優勢地位，強迫供貨商接受更有利或同等條件，判全聯勝訴，原處分撤銷。

2022年7月，公平會祭出七大負擔，有條件通過全聯併購大潤發，考量併購後零售通路市場集中度提高，可能削弱供貨商議價能力，禁止全聯採取「最惠客戶政策」，也就是不得以其他通路商品定價，要求供貨商提供相同或更優惠的條件。

2024年公平會接獲檢舉，指全聯違反申報事業結合時所附條件的「不得採取最惠客戶政策」，也就是禁止全聯以其他通路商同類商品定價，作為與供貨廠商議價基礎，藉此保證全聯售價不高於同業。

全聯利用寄銷制度決定商品售價，且未經供貨廠商同意即逕自降價，在扣除固定毛利率後才給予供貨廠商貨款，許多DM商品更在2022年中原節檔期大幅降價，廠商無奈被迫接受。

公平會認為，全聯藉由結合大潤發的市占率優勢，在供貨商申請新品上架及調漲價格時，要求售價須為其他通路一定折數，且於促銷檔期間，以其他競爭通路的商品定價，甚至若得知其他通路商降價，要求廠商提供相同或更優惠價格，否則直接從貨款扣抵，形同施壓供貨商造成損害，重罰2000萬元。

全聯主張，「最惠客戶政策」指的是以契約強制力或不正當限制供貨商與其他通路定價，但公司參考訪價結果，而與廠商議價、取得優惠價格等議價協商活動，並非公平會所禁止。

合議庭認為，全聯在促銷檔期的調價行為，差價全由供貨商吸收，此部分無具體事證，公平會裁罰2000萬元，顯有違誤，判決撤銷。

精華 FAQ

  • 公平會認為，全聯在有條件併購大潤發後，違反不得採取「最惠客戶政策」的要求，疑似以其他通路價格作為談判基礎，並在促銷時要求供貨商提供更優惠條件，因此裁罰2000萬元。

  • 合議庭認為，公平會指稱全聯促銷檔期降價、差價由供貨商吸收，並未提出足夠具體事證證明全聯利用交易優勢地位強迫供貨商接受不利條件，因此原處分有違誤，應予撤銷。

  • 公平會在2022年有條件通過結合案時，考量零售市場集中度提高，要求全聯不得採取最惠客戶政策，也就是不能拿其他通路定價去要求供貨商提供相同或更優惠條件，以免削弱供貨商議價能力。

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