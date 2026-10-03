全聯併大潤發挨罰2000萬 法院認具體事證不足判免罰

全聯遭公平會重罰2000萬元，日前興訟勝訴免賠。示意圖。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 全聯因併購大潤發後被指違反公平會附加條件遭罰2000萬元，但法院認為促銷降價與差價由供貨商吸收欠缺具體事證，判決撤銷處分。

全聯2022年有條件併購大潤發，因未履行公平會要求的「最惠客戶政策」，被檢舉促銷檔期大幅降價販售，讓供貨商自行吸收價差，遭公平交易委員會重罰2000萬元(台幣，下同，約62萬8500美元)。全聯不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為，全聯沒有利用交易上的優勢地位，強迫供貨商接受更有利或同等條件，判全聯勝訴，原處分撤銷。

2022年7月，公平會祭出七大負擔，有條件通過全聯併購大潤發，考量併購後零售通路市場集中度提高，可能削弱供貨商議價能力，禁止全聯採取「最惠客戶政策」，也就是不得以其他通路商品定價，要求供貨商提供相同或更優惠的條件。

2024年公平會接獲檢舉，指全聯違反申報事業結合時所附條件的「不得採取最惠客戶政策」，也就是禁止全聯以其他通路商同類商品定價，作為與供貨廠商議價基礎，藉此保證全聯售價不高於同業。

全聯利用寄銷制度決定商品售價，且未經供貨廠商同意即逕自降價，在扣除固定毛利率後才給予供貨廠商貨款，許多DM商品更在2022年中原節檔期大幅降價，廠商無奈被迫接受。

公平會認為，全聯藉由結合大潤發的市占率優勢，在供貨商申請新品上架及調漲價格時，要求售價須為其他通路一定折數，且於促銷檔期間，以其他競爭通路的商品定價，甚至若得知其他通路商降價，要求廠商提供相同或更優惠價格，否則直接從貨款扣抵，形同施壓供貨商造成損害，重罰2000萬元。

全聯主張，「最惠客戶政策」指的是以契約強制力或不正當限制供貨商與其他通路定價，但公司參考訪價結果，而與廠商議價、取得優惠價格等議價協商活動，並非公平會所禁止。

合議庭認為，全聯在促銷檔期的調價行為，差價全由供貨商吸收，此部分無具體事證，公平會裁罰2000萬元，顯有違誤，判決撤銷。