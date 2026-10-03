名古屋亞運/5:0勝陸選手 拳后林郁婷跨級摘金 台史連霸第一人

今年名古屋亞運轉戰女子60公斤級賽事的台灣「拳后」林郁婷（圖），2日擊敗中國大陸強敵楊成宇收下金牌，成為台灣史上首位在亞運連兩屆摘金的拳擊選手。(特派記者陳正興／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 林郁婷在名古屋亞運跨級奪下女子60公斤級金牌，成為台灣首位亞運連兩屆摘金拳擊手；台灣代表團同日另有陳念琴、張筑涵等人進帳，總獎牌數持續攀升。

今年名古屋亞運轉戰女子60公斤級賽事的台灣「拳后」林郁婷 ，以5比0完勝中國大陸強敵楊成宇成功奪金，成為台灣史上首位在亞運連兩屆摘金的拳擊選手。加上拳擊女子65公斤級陳念琴、跆拳道 男子80公斤級洪俊義、電競「英雄聯盟」、輕艇越野激流張筑涵四面銀牌，台灣代表團單日進帳1金4銀3銅，總獎牌數4金16銀30銅。

過去兩屆亞運都有獎牌進帳，其中包括杭州亞運在女子57公斤級拿下金牌的林郁婷，今年揮別性別檢驗風波重登亞運舞台，昨天在金牌戰遭遇中國大陸選手楊成宇，在充分發揮距離與速度優勢的情況下，完勝對手，連續兩屆摘金更改寫台灣拳擊隊新紀錄，她與教練曾自強也將放眼2年後的洛杉磯奧運。

談到橫跨三屆、三個量級的三面獎牌，林郁婷坦言今年的金牌與以往截然不同、意義重大，尤其是跨量級挑戰對身心都是巨大考驗。教練曾自強也讚許她「忍得住誘惑，耐得住寂寞」，兩人接下來也將放眼明年4月的奧運資格賽，希望在洛杉磯奧運再度站上頒獎台最高處。

今年名古屋亞運轉戰女子60公斤級賽事的台灣「拳后」林郁婷（圖），2日擊敗中國大陸強敵楊成宇收下金牌，成為台灣史上首位在亞運連兩屆摘金的拳擊選手。(特派記者陳正興／攝影)

至於女子65公斤級金牌戰，陳念琴與印度好手帕文在前兩回合打完戰成平手，可惜在決勝回合以2比3敗下陣來，但拿下銀牌仍創下個人亞運最佳成績。

賽後陳念琴仍維持一貫樂觀態度，直言雖然很想要金牌，但有遺憾才算完美，她也會把這次經驗當作墊腳石邁向洛杉磯奧運，「收穫這些經驗，會讓我更有自信面對與準備奧運，大家相信我，我一定會做到的」。

台灣拳擊女將陳念琴在亞運披銀，領獎後笑得燦爛。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

而在輕艇賽場上，我國好手張筑涵在前天女子K1賽事與頒獎台擦身而過，無緣衛冕後，昨天轉戰越野激流則是以銀牌作收，賽後她說：「在昨天無法贏得獎牌後，我重新調整了心態，告訴自己必須忘記昨天，繼續前進，這個結果對我來說是好的。」

今天將迎高爾夫球最終輪賽事，台灣男子好手王偉軒在前三輪打完後暫居並列第二名，男團也並列第三名，有望爭奪獎牌，「微笑球后」曾雅妮則在女子組暫時並列第九名，女團暫居第四。