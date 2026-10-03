我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊貓快餐創辦人程正昌：助員工買房 企業使命

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

名古屋亞運/5:0勝陸選手 拳后林郁婷跨級摘金 台史連霸第一人

特派記者劉肇育／名古屋3日電
今年名古屋亞運轉戰女子60公斤級賽事的台灣「拳后」林郁婷（圖），2日擊敗中國大陸...
今年名古屋亞運轉戰女子60公斤級賽事的台灣「拳后」林郁婷（圖），2日擊敗中國大陸強敵楊成宇收下金牌，成為台灣史上首位在亞運連兩屆摘金的拳擊選手。(特派記者陳正興／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

林郁婷在名古屋亞運跨級奪下女子60公斤級金牌，成為台灣首位亞運連兩屆摘金拳擊手；台灣代表團同日另有陳念琴、張筑涵等人進帳，總獎牌數持續攀升。

今年名古屋亞運轉戰女子60公斤級賽事的台灣「拳后」林郁婷，以5比0完勝中國大陸強敵楊成宇成功奪金，成為台灣史上首位在亞運連兩屆摘金的拳擊選手。加上拳擊女子65公斤級陳念琴、跆拳道男子80公斤級洪俊義、電競「英雄聯盟」、輕艇越野激流張筑涵四面銀牌，台灣代表團單日進帳1金4銀3銅，總獎牌數4金16銀30銅。

過去兩屆亞運都有獎牌進帳，其中包括杭州亞運在女子57公斤級拿下金牌的林郁婷，今年揮別性別檢驗風波重登亞運舞台，昨天在金牌戰遭遇中國大陸選手楊成宇，在充分發揮距離與速度優勢的情況下，完勝對手，連續兩屆摘金更改寫台灣拳擊隊新紀錄，她與教練曾自強也將放眼2年後的洛杉磯奧運。

談到橫跨三屆、三個量級的三面獎牌，林郁婷坦言今年的金牌與以往截然不同、意義重大，尤其是跨量級挑戰對身心都是巨大考驗。教練曾自強也讚許她「忍得住誘惑，耐得住寂寞」，兩人接下來也將放眼明年4月的奧運資格賽，希望在洛杉磯奧運再度站上頒獎台最高處。

今年名古屋亞運轉戰女子60公斤級賽事的台灣「拳后」林郁婷（圖），2日擊敗中國大陸...
今年名古屋亞運轉戰女子60公斤級賽事的台灣「拳后」林郁婷（圖），2日擊敗中國大陸強敵楊成宇收下金牌，成為台灣史上首位在亞運連兩屆摘金的拳擊選手。(特派記者陳正興／攝影)

至於女子65公斤級金牌戰，陳念琴與印度好手帕文在前兩回合打完戰成平手，可惜在決勝回合以2比3敗下陣來，但拿下銀牌仍創下個人亞運最佳成績。

賽後陳念琴仍維持一貫樂觀態度，直言雖然很想要金牌，但有遺憾才算完美，她也會把這次經驗當作墊腳石邁向洛杉磯奧運，「收穫這些經驗，會讓我更有自信面對與準備奧運，大家相信我，我一定會做到的」。

台灣拳擊女將陳念琴在亞運披銀，領獎後笑得燦爛。(特派記者陳正興／名古屋攝影)
台灣拳擊女將陳念琴在亞運披銀，領獎後笑得燦爛。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

而在輕艇賽場上，我國好手張筑涵在前天女子K1賽事與頒獎台擦身而過，無緣衛冕後，昨天轉戰越野激流則是以銀牌作收，賽後她說：「在昨天無法贏得獎牌後，我重新調整了心態，告訴自己必須忘記昨天，繼續前進，這個結果對我來說是好的。」

今天將迎高爾夫球最終輪賽事，台灣男子好手王偉軒在前三輪打完後暫居並列第二名，男團也並列第三名，有望爭奪獎牌，「微笑球后」曾雅妮則在女子組暫時並列第九名，女團暫居第四。

精華 FAQ

  • 林郁婷以5比0完勝中國大陸選手楊成宇，成功奪下女子60公斤級金牌。她靠著距離控制與速度優勢全場壓制對手，展現成熟技術與穩定狀態。

  • 這是林郁婷連續2屆亞運奪金，成為台灣史上首位達成此紀錄的拳擊選手。她也在跨量級挑戰中完成突破，替自己的亞運生涯再寫新頁。

  • 台灣代表團單日再添1金4銀3銅，其中陳念琴在女子65公斤級拿下銀牌、張筑涵於輕艇越野激流奪銀，整體總獎牌數累計至4金16銀30銅。

跆拳道 林郁婷

上一則

天安門揮五星旗惹反彈？男星吳奇隆中職開球 「身體不適」取消

下一則

電戰系統測試成謎…F-16C缺項交機 專家：遇干擾恐失明

延伸閱讀

亞運拳擊林郁婷摘金 跆拳道洪俊義奪銀 寫男子隊史紀錄

亞運拳擊林郁婷摘金 跆拳道洪俊義奪銀 寫男子隊史紀錄
無懼質疑 林郁婷闖進亞運拳擊金牌戰 柔道楊勇緯無緣獎牌

無懼質疑 林郁婷闖進亞運拳擊金牌戰 柔道楊勇緯無緣獎牌
改寫個人亞運成績 陳念琴65公斤級女子拳擊晉級金牌戰

改寫個人亞運成績 陳念琴65公斤級女子拳擊晉級金牌戰
亞運拳擊／林郁婷迎戰中國楊成宇 陳念琴對印度 拚雙金

亞運拳擊／林郁婷迎戰中國楊成宇 陳念琴對印度 拚雙金

熱門新聞

張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

2026-10-01 12:04
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

2026-09-27 02:12

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味