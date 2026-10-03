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台老字號「太子油飯」停業半年驚傳資遣 準爸媽憂：訂不到彌月禮

記者高婉珮 ／即時報導
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「太子油飯」以傳統油飯搭配雞腿、2顆滷蛋的經典組合打響名號。(取材自「太子油飯」...
「太子油飯」以傳統油飯搭配雞腿、2顆滷蛋的經典組合打響名號。(取材自「太子油飯」FB粉絲團)

AI摘要

文章摘要整理：

老字號彌月品牌太子油飯自4月停業整修後已逾半年仍未復業，且傳出多數員工遭資遣，引發準爸媽擔心彌月禮盒訂不到。

深耕台灣超過40年的老字號彌月品牌「太子油飯」，今年4月起因廠房設備更新及內部整修暫停營業，原先預告完成調整後將重新開張，沒想到一停就是半年，至今仍未傳出復業消息。近日更傳出公司多數員工已遭資遣，目前僅留下部分核心行政人員，品牌後續動向再度受到關注。

「太子油飯」以傳統油飯搭配雞腿、滷蛋的經典彌月組合打響名號，多年來是不少家庭準備彌月禮盒時的好幫手。今年3月初，品牌透過官網與社群公告，因廠房設備需要更新，訂單出貨服務至3月31日止，4月1日起暫停營業並進行內部整修；品牌當時表示，希望完成調整後，將以更完善的品質與服務重新與消費者見面。

令人意外的是，停業至今已超過半年，官方遲遲沒有公布具體復業時間，官網未見進一步說明，臉書粉專的更新日期也停留在3月12日。對於準備迎接新生兒的家庭而言，彌月禮需要提前預訂，有不少準爸媽半年來持續在社群發文詢問，「請問什麼時候恢復營業呢？」、「5月有機會訂嗎？」、「請問10月能訂嗎」，但卻遲遲沒有等到任何官方回應。

據《東森新聞》報導，員工透露目前公司仍處於內部整頓階段，是否復業仍待股東進一步協商，且多數員工已遭資遣，僅留下核心行政人員。至於停業原因及未來是否恢復營業，目前業者尚未對外進一步說明。

「太子油飯」透過官網公告，因廠房設備進行更新作業，訂單出貨服務僅到3月31日止，...
「太子油飯」透過官網公告，因廠房設備進行更新作業，訂單出貨服務僅到3月31日止，並自4月1日起暫停營業。(取材自「太子油飯」官網)

精華 FAQ

  • 品牌3月公告因廠房設備需要更新，訂單出貨服務只到3月31日，4月1日起暫停營業並進行內部整修，當時並表示完成調整後會以更完善的品質與服務回歸。

  • 太子油飯停業至今已超過半年，官網與粉專都沒有公布具體復業時間，更新也停留在3月12日，外界目前只能看到品牌尚未對停業與復業做進一步說明。

  • 因為太子油飯是常見的彌月禮盒品牌，許多家庭需要提前預訂，準爸媽擔心品牌久未復業會影響送禮安排，因此持續在社群詢問何時能重新接受訂單。

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