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台健康幣上路 規則複雜民眾喊投降 盼簡化程序

記者陳雨鑫廖靜清翁唯真／台北2日電
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健康幣於10月1日正式上線，民眾只要下載健保快易通APP，填寫生活型態量表，或是...
健康幣於10月1日正式上線，民眾只要下載健保快易通APP，填寫生活型態量表，或是做健康檢查、癌症篩檢、施打疫苗等健康促進的項目，就能累積健康幣。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

健康幣正式上路後，雖可透過健檢、疫苗與量表累積，但因App操作繁複、入帳延遲與兌換門檻高，引發民眾抱怨，衛福部則稱將持續優化並加碼活動。

健康幣昨正式上路，不少民眾躍躍欲試，但實際操作發現規則複雜，乾脆棄「幣」投降。首次登錄健康幣專區可領200幣、完成生活型態評估量表再領100幣，但健康幣最快也要兩天入帳，癌症篩檢、成人健檢更需等約兩個月，民眾盼簡化程序，否則恐降低使用意願。

健康幣鼓勵民眾培養健康行為，完成癌症篩檢、成人健檢、疫苗接種等即可累積，健康幣規畫執行兩年，兩年期間最多可領1萬3150幣，一幣等同一元；累積滿1000幣後，12月起可至超商、量販店、藥局等兌換健康商品。

不過，新制上路首日被民眾揪出多項雷區。首先，健康行為必須在10月1日後完成才列入計算，例如9月30日完成大腸癌篩檢，就無法領取900幣。其次，健康幣並非完成項目後立即入帳，癌症篩檢、成人健檢約需兩個月；疫苗接種、首次登錄及生活型態評估約需兩天。

此外，自費癌症篩檢及B、C肝檢查不列入領幣範圍，但自費接種新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗仍可領幣，但也須累積滿1000幣才能兌換，如果只打一劑流感疫苗或一劑新冠疫苗，是無法達到兌換門檻。

陳姓使用者抱怨，健康幣系統複雜，民眾須先下載「健保快易通」，進入健康存摺開通健康幣專區，之後還得下載「Health GO」才能兌換，兩款App連動時還會因瀏覽器規格不符而失敗。她昨以電話教長輩操作，「教到一肚子氣」，直言程序太複雜，對長者不友善。

衛福部健保署企劃組參議余依靜說，健康幣延遲入帳主要是系統資料轉換需要時間，符合癌症篩檢、成人健檢資格者可盡早完成檢查並開通專區。入帳時間以開通健康幣專區當天起算，如10月已完成癌症篩檢，卻到明年元旦才註冊，仍須再等約兩個月健康幣才會入帳。

據衛福部統計，健康幣昨至下午5時統計，同意參加活動人數10.7萬人，完成生活型態評估量表9.6萬人。衛福部部長石崇良表示，下周起將推出周周有摸彩活動。

精華 FAQ

  • 民眾抱怨需先下載「健保快易通」開通專區，再裝「Health GO」才能兌換，流程繁瑣且兩App連動常失敗；此外，還有入帳延遲、門檻過高等問題，讓長者尤其難以操作。

  • 完成癌症篩檢、成人健檢、疫苗接種、首次登錄與生活型態評估等都可累積健康幣；活動規畫執行2年，最多可領1萬3150幣，累積滿1000幣後，12月起才能兌換健康商品。

  • 健保署表示，入帳延遲主因是系統資料轉換需要時間，癌症篩檢與成人健檢約要等2個月，疫苗接種與開通專區約2天；另外，10月1日前完成的健康行為，以及自費癌症篩檢和B、C肝檢查都不算。

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