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創院130年首見 台大急診室中秋連假單日湧430人

記者翁唯真林琮恩／台北2日電
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中秋4天連假急診壅塞再現，台大醫院急診單日就醫一度達430人。（記者陳正興／攝影...
中秋4天連假急診壅塞再現，台大醫院急診單日就醫一度達430人。（記者陳正興／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

中秋連假造成台大急診單日湧入430人，創院以來首見，疾管署預估連假後門急診將破15萬人次，並透過疫苗開打與分流措施因應疫情高峰。

中秋4天連假急診壅塞再現，台大醫院急診單日就醫一度達430人，院長余忠仁昨表示，此為創院130餘年首見，「是台大從未出現過的數字」，患者包括各式呼吸道疾病等。衛福部疾管署推估，本周連假過後門急診就診人次將飆破15萬人次，預估本周流感疫情為今年最高峰，後續會持平或往下降。今年度流感、新冠疫苗昨正式開打，衛福部長石崇良鼓勵民眾踴躍施打，而急診壅塞部分將針對年底多個連假研擬比照春節分流獎勵開診。

台大醫院統計，今年7月起急診就診人次上升，其中一定比率是流感、新冠患者。余忠仁說，新冠疫情雖自8月減緩，但流感疫情截至9月仍持續攀升，原因與民眾出國旅遊及開學後活動頻繁有關。疾管署長羅1鈞推估，本周流感疫情會是今年最高峰，約10月中旬後才會明顯下降，並於11月中旬脫離流行期。

以往經驗連假消化急診人流需要約兩周時間，外界憂心，國慶連假下周展開，恐讓急診壅塞加劇。石崇良解釋，今年因連假較長且受基層開診率影響，造成急診就醫人次升高，將透過區域聯防網絡進行調控機制。昨行政院會院長卓榮泰提示，年底將迎接多個連假，預計會按照春節規模研擬分流開診獎勵，近期就會與外界說明。

「左流右新」公費疫苗昨分二階段開放施打，石崇良表示，今年公費流感疫苗總計採購逾705萬劑，包括標準型流感疫苗逾684萬劑及免疫加強型流感疫苗逾20萬劑，為歷年採購量首次超過700萬劑。其中，加強型流感疫苗將優先提供長照及安養機構65歲以上長者公費接種。

另，新冠疫苗採購240萬劑，包括莫德納220萬劑，其中含190萬劑單劑型及30萬劑多劑型及Novavax20萬劑，其中適用於12歲以上接種單劑型全面升級為新世代新冠疫苗，副作用減半，而且提供更佳的免疫保護力。羅1鈞說，流感及新冠病毒持續變異，建議民眾每年均須接種流感及新冠疫苗，若疫苗施打踴躍有助於穩定疫情。

台北市衛生局昨於台大醫院舉辦疫苗開打活動，一名學齡前女童在母親懷中哭鬧不願施打，經護理師、市長蔣萬安安撫終於完成施打。蔣萬安感謝第一線醫護人員，北市致力提升疫苗涵蓋率，盼守護民眾健康。

衛福部健康幣也於10月上路，民眾施打疫苗、癌症篩檢、健檢等都可累積健康幣。石崇良說，民眾登錄健康存摺及「Health GO」App就可以累積，凡施打流感、新冠疫苗分別給予450、900健康幣，並與超商、藥局等5大通路合作，民眾累積至1000幣後於12月起就可兌換相關商品。

精華 FAQ

  • 台大醫院急診在中秋4天連假期間單日一度湧入430人，院長余忠仁表示，這是台大創院130多年來從未出現過的數字，患者以各式呼吸道疾病為主。

  • 疾管署推估，本周連假過後門急診就診人次將飆破15萬人次，流感疫情會是今年最高峰，約10月中旬後才會明顯下降，並預計在11月中旬脫離流行期。

  • 政府除於10月開打流感與新冠疫苗外，也規劃年底多個連假比照春節模式，研擬分流開診獎勵，並以區域聯防網絡調控急診壅塞，鼓勵民眾踴躍施打疫苗。

疫情 台大 新冠疫苗

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