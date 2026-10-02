台兒盟調查：戴口罩遮臉和情緒 35％青少年深陷容貌焦慮

根據兒福聯盟調查，超過三分之一青少年自陳有容貌焦慮，考慮醫美、整形，甚至極端手段的意願也顯著攀升。圖為示意圖，非當事人。(記者林伯東／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 兒盟調查指出，青少年容貌焦慮普遍，且不少人戴口罩是為了遮掩外貌與情緒；網路比較、家長批評與低自尊都會升高風險，並可能導致情緒困擾與輕生意念。

社群媒體時代「顏值至上」的氛圍加劇了容貌焦慮。兒福聯盟昨發布「2026年青少年容貌焦慮及心理健康調查報告」指出，超過1/3青少年自陳有容貌焦慮，且高達42.8%的青少年曾遭家長批評長相、身材或穿著。兒盟提醒家長，隨口的批評、否定，將讓孩子焦慮感飆高三倍。

兒盟政策發展處副處長李宏文表示，即使新冠疫情已經過去幾年，但調查數據仍顯示，23.5%的青少年，每天有超過一半的時間配戴口罩，主因不再是防疫，而是為了遮掩容貌與情緒；調查也發現，35.4%青少年自陳有容貌焦慮，其中少女比率48.7%，是少男20.6%的2.3倍。

李宏文說，這些在校及日常生活超過一半時間配戴口罩的國高中生，理由除78%是基於「習慣」，遮掩表情、情緒與容貌也都有40%以上，防疫的反而是少數僅占29.2%。且有39.5%在上體育課或運動時堅持戴口罩，更有7%連吃飯都不願取下。

容貌焦慮究竟從何而來？兒盟調查指出，37.2%國高中生表示在網路上看到他人照片或影片後，曾產生覺得自己很醜、很胖、惡心或自卑的感受。

進一步分析發現，容貌焦慮愈嚴重的學生，每天花在打理外表的時間與變美手段愈繁複，考慮醫美、整形，甚至極端手段的意願也顯著攀升。有18.7%青少年表示會考慮接受醫美，比率比上一次、2024年的調查結果明顯提高，也有8.5%的學生表示「有機會想打瘦瘦針」。

李宏文說，這讓青少年不在乎真假，只在乎美不美，調查有近半學生表達，只要能讓自己看起來更好看，就算修圖修得跟本人有落差也沒關係。

李宏文也說，進一步分析發現，低自尊、孤獨感與來自家長的批評，是加劇青少年容貌焦慮的關鍵變項，高容貌焦慮的青少年中，經常或總是遭到家長批評外型的比率為10.8%，是低容貌焦慮組3.3%的3.3倍；且高容貌焦慮的青少年落入高度情緒困擾25.1%、出現輕生意念29.6%的比率也偏高。

李宏文呼籲師長，要先理解青少年心理防衛機制，避免強摘口罩、批評外貌，同時引導青少年運用「鏡子練習」，建立自我接納及肯定，如果發現青少年因容貌焦慮出現嚴重情緒低落、人際退縮或輕生念頭，應主動陪伴青少年尋求學校輔導室、心理諮商等協助，及早介入才能降低風險。