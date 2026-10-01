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籲台灣主動尋求經濟盟友 陳冲：多邊合作對抗AI殖民主義

記者朱漢崙／台北1日電
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新世代金融基金會董事長陳冲（右）9月30日出版新書，妻子柯長珠現身力挺。（記者蘇...
新世代金融基金會董事長陳冲（右）9月30日出版新書，妻子柯長珠現身力挺。（記者蘇健忠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

陳冲在新書發表會上指出，地緣政治與AI正催生新型殖民與碎片化風險，台灣應主動尋找經濟盟友，並以更宏觀的金融、能源與糧食視角應對。

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，面對當前複雜的地緣政治格局，單打獨鬥已不可行，各方更需要尋求合作與因應之道；而台灣尤其需要主動尋找經濟層面的盟友，不過，若兩岸關係未能妥善處理，尋求經濟夥伴並不容易。

陳冲昨舉行新書「牧馬縱橫 論是非」發表會，這是他第12本著作，發表會現場除了不少陳冲的舊識，他的妻子柯長珠也出席站台。陳冲說，「牧馬」是古時候「侵略」的代名詞，而縱橫就是合縱、連橫的戰略，簡單來說，牧馬就是殖民概念、縱橫講白話就是「拉幫結派」。

陳冲指出，19世紀的殖民主義直到現在還存在，而且演化為「AI殖民主義」，透過AI的大批資料輸出來改造人的思想，進行新的殖民主義。而每個國家也想聯合起來對抗某一種勢力，或聯合起來不接受那種勢力，這是個非常詭異的狀態，所以兵推時不能只談軍事，還要談更多的籌碼，包括金融、糧食、能源等，用更宏觀的態度來看軍事的變化。

陳冲表示，面對當前複雜的地緣政治格局，必須務實看待國際現實，單打獨鬥已不可行，各方更需要尋求合作與因應之道。他並以「牧馬依舊不離宗，縱橫揮灑同其塵」形容，侵略只是換一種方式執行，抵抗的一方不得不跟人家同流合汙，找一些夥伴。

陳冲並引用國際貨幣基金（ＩＭＦ）的報告指出，「地緣經濟碎片化」趨勢正在加劇，雖然許多國家試圖以「合縱」方式維護多邊主義，但美國等強權更傾向雙邊談判，以實現「各個擊破」。

對於台灣的處境，陳冲說，「我們不像川普這麼有實力」，川普有談判的藝術、交易的藝術，「我們最多是觀察事情的藝術」。他表示，我們不能再停留在被動觀察，而必須主動尋找夥伴，特別是經濟層面的盟友，然而，若兩岸關係未能妥善處理，尋求經濟夥伴也不是那麼容易。

陳冲指出，這本書的英文「Art of Discernment」就是「觀察事物的藝術」，他希望與讀者分享如何從國際政治、經濟及金融等面向觀察事情、辨識背後的因果關係，做出正確的戰略選擇。

精華 FAQ

  • 他認為台灣不能再停留在被動觀察，應主動尋找經濟層面的盟友，透過合作增加韌性；但若兩岸關係處理不佳，對外尋求夥伴也會更困難。

  • 他認為殖民主義並未消失，而是透過AI與大量資料輸出改造人的思想，形成新的控制方式，因此抵抗者不只要看軍事，也要關注金融、糧食與能源等籌碼。

  • 陳冲引用IMF報告指出地緣經濟碎片化正在加劇，許多國家傾向合縱以維持多邊主義，但美國等強權偏好雙邊談判，目的在於各個擊破、強化談判優勢。

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