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推鞭刑入法 藍：適用兒虐等4類犯罪 綠：立委一併納入

記者屈彥辰林銘翰陳熙文／台北1日電
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國民黨團首席副書記長洪孟楷。（本報資料照片）
國民黨團首席副書記長洪孟楷。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

國民黨團主張將鞭刑納入刑法，限於毒駕、性暴力、兒虐致死傷與重大詐欺等4類重罪，朝野則就其正當性與適用範圍展開激辯。

國民黨立院黨團昨宣布推動「鞭刑入法」，針對毒駕、性暴力、兒虐致死傷及重大詐欺等，將「強制鞭打」納入從刑，黨團首席副書記長洪孟楷表示，民進黨在野時也曾提案支持鞭刑，呼籲勿換位子就換腦袋。民眾黨團未鬆口是否支持；民進黨團則質疑這項修法「像演古裝戲」，若真有膽識，應將立委犯罪一併納入鞭刑。

立法院日前通過由國民黨推動的鞭刑公投案，但遭中選會否決，國民黨團將在本會期推動刑法修正，將鞭刑入法。

根據洪孟楷提出的修法草案，鞭刑嚴格限縮於4類重大犯罪，包括特定毒駕及其致死、致重傷案件；加重性侵及性侵致死、致重傷等重大性暴力；重大兒虐致死、致重傷；以及符合門檻的重大加重詐欺，加重詐欺須經宣告判處3年以上有期徒刑且犯罪所得達500萬元以上或被害人達3人以上，始得併予宣告。

根據草案，法院得宣告3至12下鞭打，行為時未滿18歲、執行時年滿65歲以上者，不得執行強制鞭打。執行前須由醫師評估並出具書面意見，若執行有健康風險即刻喊停，未能執行的全部或一部分得以1年以下有期徒刑替代。

國民黨團書記長許宇甄表示，中選會強行駁回公投，沒收民意，立法院必須挺身回應社會怒火。

對於國民黨團提出鞭刑修法，民眾黨團總召陳清龍態度保留，僅表示尊重，強調刑罰重大變革須經充分公共討論，黨內也曾辦辯論尋求多元觀點。他也批評，鞭刑本應透過公投由全民共決，卻遭中選會蠻橫沒收、踐踏民權。

民進黨團幹事長莊瑞雄則酸國民黨團「像在演古裝戲」、「打屁股還是打手心？剁手不是更快？」他質疑藍營鞭子只敢打一般老百姓，如果真有膽識，應將立委犯罪一併納入鞭刑。

精華 FAQ

  • 依洪孟楷草案，鞭刑僅限4類重大犯罪，包括特定毒駕及其致死、致重傷案件，重大性侵與性侵致死、致重傷，重大兒虐致死、致重傷，以及符合門檻的重大加重詐欺。

  • 草案規定法院可宣告3至12下鞭打，行為時未滿18歲、執行時年滿65歲以上者不得執行，且執行前須經醫師評估；若有健康風險可停止，未執行部分可改以1年以下有期徒刑替代。

  • 國民黨稱是回應社會怒火，民眾黨表示尊重但認為需充分公共討論；民進黨則批評修法像演古裝戲，並反問若真有膽識，應把立委犯罪也一併納入鞭刑。

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