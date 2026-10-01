無懼質疑 林郁婷闖進亞運拳擊金牌戰 柔道楊勇緯無緣獎牌

亞運柔道銅牌戰，中華隊楊勇緯輸給中國選手，無緣銅牌。（記者陳正興／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 林郁婷在亞運拳擊女子60公斤級4強賽強勢晉級金牌戰，並以實力回應外界性別質疑；同日楊勇緯與林真豪在柔道賽場落敗，台灣代表團續拚獎牌。

台灣「拳后」林郁婷 昨天在名古屋亞運拳擊女子60公斤級四強賽上，發揮身材優勢並完美執行戰術，以5比0橫掃烏茲別克勁敵圖爾迪別科娃，強勢挺進金牌戰，距離亞運連兩屆摘金僅差最後一勝；賽後面對外媒帶有針對性的冒犯提問，林郁婷也展現霸氣，坦言無法改變他人想法，最好的方式就是「用實力證明」。

巴黎奧運 後歷經性別爭議風波，林郁婷從原本57公斤級轉攻60公斤級，笑稱當初抱著「憨膽」的心態「越級打怪」，才發現挑戰並不輕鬆；她在首戰就經歷鼻子刮傷出血等考驗，昨天重逢兩年前巴黎奧運交手過的圖爾迪別科娃，連續3回合取得優勢獲勝，明天將與中國大陸好手楊成宇爭金。

林郁婷的指導教練曾自強賽後笑稱，4強賽結果「全在預料之中」，透露戰術就是「保持距離，減少身體接觸」，成功讓對手在比賽後半段越打越失去信心。曾自強說，團隊目標始終緊訂明年4月世界錦標賽暨奧運資格賽，「換量級對她是全新挑戰，但老天爺對她蠻公平的，先輸過兩場（亞洲錦標賽與世界盃貴州站），但重要的拿下來就好。」

不過，昨天賽後混合採訪區出現插曲，外媒以英語提出涉及性別議題的敏感質疑，甚至詢問她是否自認是「非典型人」的榜樣，面對拐彎抹角的試探，林郁婷神色自若表示，「他們有自己的想法，我們沒有辦法去改變他們，就是做好自己，用實力證明給自己看。」

林郁婷表示，比賽期間已將社群軟體刪除，全面隔絕外在聲音並專注於場上表現。此外，她也特別感謝運動部部長李洋以及代表團醫療團隊，提供比奧運更高規格的後勤支援，讓她能無後顧之憂在場上全力拚戰。

台灣代表團昨天靠複合弓男團、電競「第五人格」奪下兩面銅牌，目前累積拿下3金、10銀、26銅，總計39面獎牌，今天包括跆拳道品勢、已挺進4強銅牌保底的電競「英雄聯盟」、輕艇激流都將登場爭奪獎牌。

「柔道男神」楊勇緯 肩負代表團奪金希望，昨天在亞運柔道男子60公斤級登場，不但未完成衛冕，且在銅牌戰與對手拚到黃金得分制，苦戰12分49秒後落敗，賽後止不住淚水說：「結果不是自己想要的。」

楊勇緯在2018年雅加達亞運獲銅牌、3年前杭州亞運奪下代表團在亞運史上第100金，再加上東京奧運銀牌銀牌加持，本屆再戰亞運依舊被寄予奪牌厚望。

楊勇緯昨天在4強戰不敵巴黎奧運金牌得主，銅牌戰首度對決中國選手馬鈺林，正規賽4分鐘難分勝負，進入黃金得分制後激戰8分49秒落敗，退場後汗水和淚水夾雜。拚了近13分鐘有多累？他疲憊地笑說：「看我的表情就知道。」

楊勇緯坦言確實壓力很大，希望把自己好的一面展現出來，也盡全力掌握每個細節，但結果不如預期，不是自己所期待的樣子；他錯過連3屆亞運登上頒獎台的機會，重新收拾心情，今天馬不停蹄就要再出發，前往亞塞拜然參加世界錦標賽。

柔道女將林真豪昨天在48公斤級同闖四強，但一開賽就傷及左腳踝，忍痛完賽卻讓對手拿下一個「有效」錯失爭金機會，銅牌戰則是在最後33秒被對手得分，爆哭淚別賽場。

林真豪自認近兩年無論技術、信心都持續成長，如今第二度登上亞運，成績從16強提升至4強，卻還是沒能如願奪牌，她說：「覺得很可惜，沒有跟人家差太多，可是自己沒有掌握住，大家這麼看好我，自己也很失望。」

林郁婷9月30日發揮身材優勢並完美執行戰術，擊敗烏茲別克勁敵圖爾迪別科娃，挺進女子60公斤級金牌戰。（圖／中華代表團提供）