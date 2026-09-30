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創刊72年 皇冠雜誌宣布年底熄燈「最後3期慢慢說再見」

記者陳宛茜／台北30日電
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皇冠雜誌發行人平珩，親自宣布創刊於1954年的皇冠雜誌，將於年底熄燈。（記者陳宛...
皇冠雜誌發行人平珩，親自宣布創刊於1954年的皇冠雜誌，將於年底熄燈。（記者陳宛茜／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

創刊72年的皇冠雜誌宣布年底熄燈，將以最後3期與典藏版畫下句點，主因是紙本雜誌在網路時代的定位與轉型前景愈發不明。

1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽的文學雜誌之一的皇冠雜誌，昨天由發行人平珩宣布年底熄燈。走過72年、874期後，皇冠雜誌將於12月出版最後一期「圓滿之後的圓滿」畫下句點。平珩在放滿雜誌封面的牆壁前宣布這個令人震撼的消息，面容平靜地表示，前天已跟7年前辭世的父親平鑫濤報告此事。

皇冠雜誌由平鑫濤於1954年2月22日創辦。平鑫濤眼光精準、勇於嘗試，他認為好的文學應該流暢、吸引廣大讀者，一開始就把皇冠雜誌定位為「大眾文學」雜誌。1960年起，皇冠以「每月一書」探索雜誌閱讀的可能性，一期刊登一部長篇小說。瓊瑤處女作「窗外」曾投稿多家報紙副刊，均以「篇幅有限」理由遭退，只有皇冠雜誌全本刊出，出版後洛陽紙貴，也奠定了皇冠的「愛情王國」江山。

1966年，張愛玲於皇冠雜誌發表「怨女」，從此成為皇冠最具代表性的作家。此後趙寧的留學生文學、三毛的流浪文學、馬以工、心岱的報導文學，到廖輝英的女性書寫、小野的親子書寫等，皇冠雜誌一再拓展閱讀的邊界。皇冠的專欄與連載橫跨文學、電影、藝術、社會觀察與生活文化，也逐漸發展出「先連載、再出版」的模式，代表作家從劉墉、席慕蓉、詹宏志、奚淞、蔣勳、林清玄、黃明堅、施寄青、張拓蕪到侯文詠、張曼娟、吳淡如、吳若權、苦苓等。

平珩表示，皇冠雜誌走過72年，累積約6800位作者、2萬8000篇文章、26萬頁逾7000萬字，若將這些頁面首尾相連綿延55公里，「超過一場馬拉松的距離。」她自豪父親的責任感，皇冠雜誌推出874期「從未拖稿」。

為什麼選在此時收攤？平珩透露，兩年前皇冠雜誌70周年時便曾動念，但到兩個月前才下定決心。她認為，雜誌的「雜」在以前是很大的優勢，但現代的網路世界卻可以更「雜」，對雜誌的未來感到迷惘。想過轉成電子版嗎？她認為數位是另一個更複雜的世界，利潤也不像紙本可以預測。

皇冠雜誌60周年，平鑫濤親自策畫名為「圓滿」的紀念特刊，邀請百位作家共同參與。平珩表示，皇冠最後一期將推出名為「圓滿之後的圓滿」的典藏版。皇冠目前還有3期待出，「請容許我們在最後3期慢慢說再見」。

皇冠雜誌72載精彩 製表／生活中心
皇冠雜誌72載精彩 製表／生活中心

精華 FAQ

  • 發行人平珩表示，兩年前就曾思考停刊，但到兩個月前才決定。她認為雜誌的「雜」在過去是優勢，現在網路世界更能承載多元內容，紙本雜誌的未來因此變得模糊。

  • 皇冠自1954年創刊後，以大眾文學與長篇連載打開市場，曾刊出瓊瑤《窗外》、張愛玲《怨女》等作品，也培育眾多作家，成為影響台灣文學與流行閱讀的重要平台。

  • 皇冠目前還有3期將出版，最後一期預定在12月推出，名稱為《圓滿之後的圓滿》典藏版。平珩也說，希望讀者能理解這段告別過程，讓皇冠慢慢與大家道別。

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