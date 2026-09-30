我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正份量不只是第一夫人

3生肖女天生富貴命 多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

鐵馬後座的女兒 平珩陪皇冠雜誌到「圓滿之後的圓滿」

記者陳宛茜／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽文學雜誌之一的皇冠雜誌，29日由發行人平珩宣布...
1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽文學雜誌之一的皇冠雜誌，29日由發行人平珩宣布年底熄燈。（記者陳宛茜／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

平珩回顧父親平鑫濤創辦皇冠雜誌的艱辛與創意，從騎鐵馬送刊、改革版面與定價，到打造作家制度與紙上電影，讓皇冠成為文壇重要品牌。

1954年2月22日，皇冠雜誌出版創刊號。捧紅上百位暢銷作家的皇冠雜誌，第一期其實只賣了56本，創刊第7年才開始賺錢。出版人黃開禮曾追憶，當年在重慶南路當小學徒時，經常看到剛創辦皇冠的平鑫濤，騎著生了鏽的腳踏車到每個書報攤送皇冠雜誌。

「對，我就坐在後座。」皇冠雜誌發行人平珩點頭。今年70歲的平珩，比72歲的皇冠雜誌還年輕，皇冠雜誌貫穿了她的家族回憶。她透露，父親纏綿病榻時，自己會帶著最新出刊的皇冠雜誌念給他聽。

平珩回憶，創刊初期，平鑫濤還在肥料公司工作，他為雜誌經費四處兼職，以「費禮」之名翻譯西洋小說、到電台主持五個音樂節目。為了賺錢養文學雜誌，平鑫濤還曾出版歌本。

對於出版與文學，平鑫濤擁有源源不絕的創意；而出身會計的他還擁有文人少見的商業才能。皇冠雜誌7歲前都是「滯銷貨」。到了第7年年底，平鑫濤決定絕地大反攻，一口氣把雜誌從一百頁改成兩百頁、定價台幣10元改成20元，一次刊完一本長篇小說。他的大膽與創意讓皇冠從此鹹魚翻生，改版後第一期上市便一掃而空。

賺錢後，平鑫濤開始投資作家。皇冠創辦第10年，他推出固定預付作家版稅的「基本作家制」，並把住家隔壁的南京東路三號買下當辦公室。這間辦公室也是皇冠基本作家的另一個家，被稱為「皇冠三號」，作家不僅可拿預付版稅，趕稿時還可以住進去白吃白住，只管安心寫作。那時小說家司馬中原連6年得6個孩子，忙到只夠時間寫短篇小說。平鑫濤聽說後立刻邀他住進皇冠三號。司馬中原閉關半年寫出百萬字巨著「狂風沙」。

跨足電視電影的平鑫濤在1960年代便在皇冠推出「紙上電影」，以小說為本選角，再以攝影搭配對白，讓靜止的紙頁產生近似電影的連續感。皇冠1994年創辦皇冠大眾小說獎，首獎高達台幣100萬元。決選作品在首獎揭曉前先於雜誌刊登再出版成書，並由讀者參與票選。平鑫濤的創意與大手筆再度震撼文壇。

精華 FAQ

  • 創刊前7年幾乎都是滯銷貨，靠平鑫濤兼職翻譯、主持節目與出版歌本籌經費；第7年他大幅改版、調高定價並改刊長篇小說，首期即銷售一空。

  • 他在創刊第10年推出固定預付版稅的基本作家制，並買下南京東路3號作為辦公室與宿舍，讓作家可領預付、住進去專心趕稿，形成穩定創作基地。

  • 他不只經營雜誌，還推出紙上電影、創辦高額獎金的大眾小說獎，並用預付版稅、讀者票選等方式活化市場，持續以創意與商業手腕帶動文學出版。

上一則

台灣文學評論家施淑辭世 享壽86歲

下一則

好爸爸形象私下賣原味內褲 教團幹部疑與未成年性行為

延伸閱讀

皇冠雜誌將熄燈 平珩：已向平鑫濤報告 請容許我們最後3期慢慢說再見

皇冠雜誌將熄燈 平珩：已向平鑫濤報告 請容許我們最後3期慢慢說再見
亞運武術金牌沈曉榆追星EXO登韓媒 聞偶像知摘金：不敢信

亞運武術金牌沈曉榆追星EXO登韓媒 聞偶像知摘金：不敢信

台北城南舊事：夏祖麗非出版不可的一本書

台北城南舊事：夏祖麗非出版不可的一本書
珍．奧斯汀的故居

珍．奧斯汀的故居

熱門新聞

蔣友柏日前歡度50歲生日，暢談人生感想。圖／摘自蔣友柏小紅書

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

2026-09-28 11:05
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處寄送的國慶酒會邀請函，卻寫著「台灣雙十國慶」，而非「中華民國雙十國慶」。圖為洛杉磯僑界13日舉行「輝煌雙十國慶、璀璨綜藝饗宴」。（本報資料照片）

連中華民國都不要了...收「台灣國慶」邀請函 加州僑胞：感到淒涼

2026-09-28 21:07
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

2026-09-27 02:12
此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（路透）

即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物

2026-09-26 18:45

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了