鐵馬後座的女兒 平珩陪皇冠雜誌到「圓滿之後的圓滿」

1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽文學雜誌之一的皇冠雜誌，29日由發行人平珩宣布年底熄燈。（記者陳宛茜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 平珩回顧父親平鑫濤創辦皇冠雜誌的艱辛與創意，從騎鐵馬送刊、改革版面與定價，到打造作家制度與紙上電影，讓皇冠成為文壇重要品牌。

1954年2月22日，皇冠雜誌出版創刊號。捧紅上百位暢銷作家的皇冠雜誌，第一期其實只賣了56本，創刊第7年才開始賺錢。出版人黃開禮曾追憶，當年在重慶南路當小學徒時，經常看到剛創辦皇冠的平鑫濤，騎著生了鏽的腳踏車到每個書報攤送皇冠雜誌。

「對，我就坐在後座。」皇冠雜誌發行人平珩點頭。今年70歲的平珩，比72歲的皇冠雜誌還年輕，皇冠雜誌貫穿了她的家族回憶。她透露，父親纏綿病榻時，自己會帶著最新出刊的皇冠雜誌念給他聽。

平珩回憶，創刊初期，平鑫濤還在肥料公司工作，他為雜誌經費四處兼職，以「費禮」之名翻譯西洋小說、到電台主持五個音樂節目。為了賺錢養文學雜誌，平鑫濤還曾出版歌本。

對於出版與文學，平鑫濤擁有源源不絕的創意；而出身會計的他還擁有文人少見的商業才能。皇冠雜誌7歲前都是「滯銷貨」。到了第7年年底，平鑫濤決定絕地大反攻，一口氣把雜誌從一百頁改成兩百頁、定價台幣10元改成20元，一次刊完一本長篇小說。他的大膽與創意讓皇冠從此鹹魚翻生，改版後第一期上市便一掃而空。

賺錢後，平鑫濤開始投資作家。皇冠創辦第10年，他推出固定預付作家版稅的「基本作家制」，並把住家隔壁的南京東路三號買下當辦公室。這間辦公室也是皇冠基本作家的另一個家，被稱為「皇冠三號」，作家不僅可拿預付版稅，趕稿時還可以住進去白吃白住，只管安心寫作。那時小說家司馬中原連6年得6個孩子，忙到只夠時間寫短篇小說。平鑫濤聽說後立刻邀他住進皇冠三號。司馬中原閉關半年寫出百萬字巨著「狂風沙」。

跨足電視電影的平鑫濤在1960年代便在皇冠推出「紙上電影」，以小說為本選角，再以攝影搭配對白，讓靜止的紙頁產生近似電影的連續感。皇冠1994年創辦皇冠大眾小說獎，首獎高達台幣100萬元。決選作品在首獎揭曉前先於雜誌刊登再出版成書，並由讀者參與票選。平鑫濤的創意與大手筆再度震撼文壇。