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網站顯示僅負責部分航程 林睿哲自駕環球飛行紀錄惹議

記者甘芝萁／台北30日電
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台灣飛行員林睿哲近日自美國啟航，展開「由西向東」橫跨三大洋、15個航點的單引擎飛...
台灣飛行員林睿哲近日自美國啟航，展開「由西向東」橫跨三大洋、15個航點的單引擎飛機環球極限挑戰，歷經超過13小時飛行後，最後飛抵台北松山機場。（記者余承翰／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

林睿哲自稱完成純台籍自駕環球飛行惹議，網站紀錄卻顯示他僅參與前段航程，真正主導者為葡萄牙籍飛行員Filipe Rosa，後續完整紀錄仍未公開。

宣稱是首位「純台籍飛行員自駕環球飛行」的林睿哲，今年6月駕駛單引擎輕型飛機N688TW抵達松機，一度引發媒體關注。不過，追查國際環球飛行紀錄網站「環球飛行者」發現，N688TW確實完成環球飛行，但網站原始紀錄顯示，全程正駕駛為葡萄牙籍飛行員Filipe Rosa，林睿哲僅參與前段航程。

「環球飛行者」是國外民間組織營運的環球飛行紀錄網站，過去挑戰環球飛行的飛行員或團隊，多會將航機、飛行時間、航線及機組成員等資料登錄網站。

根據該網站顯示，N688TW於6月5日從美國莫哈維機場出發，7月13日完成環球航程，歷時39天，飛行2萬1546海浬，造訪14個國家。正駕駛為Filipe Rosa，以及四名接力參與的飛行員；林睿哲以「Jui-Che Lin」登錄，負責第一段航程，自美國莫哈維經阿拉斯加、日本新千歲、台灣松山，再飛往泰國曼谷。不過網站原本完整揭露的機組資料，今年9月遭移除，目前僅留存Filipe Rosa及部分飛航軌跡。

據掌握，林約3前年才自費赴美學飛，總飛行時數約300小時，知情人士透露，林的確是計畫發起人，也是出資者之一，因飛行經驗尚淺，需要有經驗者協助，可能因旅費準備不足，飛行經驗也不足，導致原團隊發生嚴重歧見。

對此，林睿哲證實，確實在曼谷下機，不過這並不代表環球飛行挑戰中止，後續以另架輕型飛機、另組團隊繼續完成環球航程，並於7月中旬返回美國。

不過截至目前，林睿哲選擇不公開任何可供第三方核實的完整飛行紀錄。林表示，這趟環球飛行過程中發生一些涉及飛行法規的問題，也曾遭恐嚇，目前相關事項已進入司法程序，因此希望暫時低調處理，不願公開更多細節。

精華 FAQ

  • 因國際環球飛行紀錄網站顯示，N688TW雖完成環球飛行，但林睿哲只負責前段航程，並非全程正駕駛，與他對外宣稱的「純台籍飛行員自駕環球飛行」說法不一致。

  • 網站原始紀錄指出，這趟航程的正駕駛是葡萄牙籍飛行員Filipe Rosa，並有4名飛行員接力參與；林睿哲則以「Jui-Che Lin」名義登錄，僅飛行美國、阿拉斯加、日本、台灣到泰國的前段。

  • 林睿哲表示，自己確實在曼谷下機，但後續由另架輕型飛機與另組團隊繼續完成環球航程；他也提到過程涉及飛航法規問題及遭恐嚇，相關事項已進入司法程序，因此暫不公開完整資料。

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