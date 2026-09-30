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改寫個人亞運成績 陳念琴65公斤級女子拳擊晉級金牌戰

特派記者劉肇育／名古屋30日電
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陳念琴晉級金牌戰，改寫個人亞運生涯最佳成績。（圖／中華代表團提供）
陳念琴晉級金牌戰，改寫個人亞運生涯最佳成績。（圖／中華代表團提供）

AI摘要

文章摘要整理：

陳念琴在名古屋亞運女子65公斤級四強賽以3比2力退北韓勁敵黃孝順，首度闖進亞運金牌戰，並將與林郁婷共同衝擊台灣隊首金。

名古屋亞運拳擊女子65公斤級四強賽，台灣好手陳念琴昨天對決4月亞洲錦標賽金牌戰老對手、北韓強敵黃孝順，雙方歷經3回合激戰，陳念琴靠著豐富經驗與精準策略，再度以3比2技壓對手晉級金牌戰，寫下個人亞運生涯最佳成績，後天將全力拚首金。

陳念琴在3年前的杭州亞運女子66公斤級拿下銅牌，今年挑戰連續兩屆奪牌，一路過關斬將挺進4強、確定銅牌保底後，昨天4強賽再度和黃孝順交手；陳念琴首回合占盡上風取得5比0優勢，不過，黃孝順第二回合以4比1扳回一城，最終回合雙方體力明顯下滑、不斷「換拳」，但陳念琴選擇放手一搏，以策略穩住陣腳，順利奪下重要勝利。

賽後談到對決策略，陳念琴坦言對手有備而來，給她很大壓力，但自己尋求一拳一拳穩定出擊，最終得到裁判青睞；陳念琴闖進金牌戰，興奮在擂台上跳起最近爆紅的「閃身步」，笑說：「原本要跳抖胸舞，但覺得太土了，亞運期間一直滑到閃身步，就想說小小慶祝一下。」

相較上屆亞運，陳念琴透露現在更懂得如何平復高壓賽事的興奮情緒，平時會私訊好友亂吼亂叫抒壓，開心完後就要沉澱心境，好好面對接下來的金牌戰；她也特別提到，希望能將這股連勝氣勢延續給今天同樣將在四強賽登場的林郁婷，「希望我們能一起站上最頂尖的頒獎台，我們一定會的。」

陳念琴的獎牌成色必須等到後天金牌戰才能決定，台灣好手昨天仍不斷傳來奪牌捷報，除了射擊男子不定向飛靶、克拉術女子都奪下銀牌，自由車場地賽女子團體競速賽陳靖云、劉尚盈、王歆婷攜手帶回一面銅牌，代表團單日拿下2銀1銅，累積獎牌數3金10銀24銅。

精華 FAQ

  • 她在3回合激戰中靠經驗與策略取勝，首回合建立優勢，第二回合雖被追近，但最後一回合穩住節奏，最終以3比2驚險晉級金牌戰。

  • 這是陳念琴個人亞運生涯最佳成績，已確定至少收下銀牌；相較杭州亞運的銅牌，這次不僅完成連兩屆奪牌，也有機會挑戰首面亞運金牌。

  • 她在擂台上跳起近期爆紅的閃身步慶祝，笑說原本想跳抖胸舞但覺得太土；她也希望把這股連勝氣勢延續給林郁婷，盼兩人一起站上頒獎台。

杭州亞運 北韓

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