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連假高鐵之亂 他點出關鍵：不能把「體諒」當疏運計畫

記者楊德宜／台北即時報導
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圖為中秋節連續假期首日，台灣高鐵南港站一早湧入大量旅客，車廂也塞爆。(聯合報系資...
圖為中秋節連續假期首日，台灣高鐵南港站一早湧入大量旅客，車廂也塞爆。(聯合報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

中秋連假高鐵因人潮爆量引發亂象，律師王至德指出，真正問題不在連假人多，而是自由座、對號座與商務車廂的分流管理失當，讓多付錢的旅客反而無法享受應有服務。

中秋連假國道、高鐵擠爆惹民怨，尤其高鐵甚至發生商務艙旅客差點上不了車，有一班車廂對號座旅客發現自己的座位被補位旅客坐走。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，人多本來就難免混亂，問題已經不只是「連假人很多」這麼簡單，而是高鐵對於自由座、對號座及商務車廂之間的分流管理，確實有些可以改善的空間。

先是一名購買商務車廂車票的旅客抱怨，準備上車時，才發現商務車廂附近被大量自由座旅客擠滿，真正買商務車廂的乘客反而被擋在後面，甚至差一點上不了車。高鐵後來也承認，即使尖峰期間開放一般對號座車廂讓自由座旅客站立，也不包括商務車廂，但這次確實有部分自由座旅客最後留在商務車廂站立。

王至德表示，當整列車已經擠到玄關都沒有地方站，人潮一路往前推，到最後哪裡有空間就往哪裡塞，不是靠一句「請大家遵守規定」可以解決的問題。真正應該問的是，既然商務車廂本來就不開放自由座旅客站立，為什麼現場最後會演變成自由座旅客沒有其他地方可以去，只能留在商務車廂？或是自由座的乘客為什麼會覺得可以站到商務車廂？

還有網友買對號座，結果走不到自己的座位。該名旅客是左營往北的第一節車廂對號座，但因為趕在關門前上車，又擠不進自己座位的車廂，一路卡到台中下車後再上車，未料座位已有其他旅客，對方是經過列車長協助，以補票方式在對號座「空位搭乘」。高鐵澄清不算「一位雙賣」，因為補票旅客並沒有取得這個指定座位，只是在列車發車後看到座位暫時沒有人坐，所以讓有需要的旅客先坐。

王至德說，從制度上來說，可以理解這個解釋。如果一個位子真的空著，讓腳痛、年長或有需要的人暫時坐一下，本身也沒有什麼不好。問題是這次原本買這個座位的人不是沒來，她就在同一班車上，只是因為車廂塞得太誇張，根本走不到自己花錢買的座位。

他說，於是整件事情就變得有點魔幻，買了對號座卻因為高鐵的人潮管理讓旅客走不到座位；因為旅客走不到座位，高鐵看到座位沒人坐；因為座位沒人坐，所以又讓別人補票坐下。這個邏輯繞完一圈之後，最後真正沒有坐在那個座位上的，反而就是原本買了那個座位的人。

「問題不是人多，是你賣的是不同的東西」，王至德表示，自由座、對號座、商務車廂，本來就是3種不同的商品。買自由座的人接受沒有固定座位、尖峰時段可能需要站著；買對號座的人多花錢，就是希望上車以後有一個確定的位置；買商務車廂的人再多付一筆錢，買的除了座位之外，還包括比較舒適的乘車環境與服務。

王至德表示，高鐵既然收了不同的錢，本來就應該盡量維持不同票種所代表的服務差異。可是這次卻變成自由座旅客一路塞到對號座、甚至塞進商務車廂；買對號座的人被自由座人潮卡住，走不到自己的位子；買商務車廂的人還可能因為外面都是自由座乘客，差點連車都上不了。

並非意指連假期間高鐵必須保證完全不擁擠，「這當然不切實際」。他表示，但如果明知道連假會出現遠高於平常的人流，就應該事先做好月台管制、車廂分流、自由座上車人數以及商務車廂區域的管理，而不是等人全部塞上車以後，再靠列車長現場想辦法處理。

王至德說，旅客願意把座位讓給腳痛的人，當然很好；商務車廂的旅客看到外面人山人海，願意讓其他乘客暫時站一下，也很有人情味。但「體諒」應該是旅客自己願意做的事情，不應該變成高鐵疏運計畫的一部分。

他表示，否則高鐵一邊把自由座、對號座、商務車廂分成不同價位出售，一邊在人潮失控的時候又把3種服務全部混在一起，最後再請多付錢的人多多包容，大家下次買票以前可能真的要先想一下：我多付的這筆錢，到底是買一個比較好的座位，還是買一張「理論上應該有比較好的座位」的票？

精華 FAQ

  • 主要不是單純人很多，而是高鐵在自由座、對號座與商務車廂之間的分流管理失效，導致旅客擠到不該去的區域，連原本買好座位的人都難以到達自己的車廂。

  • 因為體諒應該是旅客自願的善意，不該變成系統失靈後的補救手段。當車廂已經塞爆時，光靠大家互相讓位，無法取代事前的月台管制、分流與人數控管。

  • 對號座旅客多付錢是為了有固定座位，但這次因為車廂過度擁擠，旅客根本走不到自己的位子，甚至座位被補票旅客先坐下，形成買了座位卻坐不到的矛盾情況。

高鐵

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