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台南街頭驚見巨型神獸 金獅「鏹鏹」翻滾、舔腳萌翻遊客

記者吳淑玲／台南即時報導
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台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在仁德大甲慈濟宮。（台南市文化局提供）
台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在仁德大甲慈濟宮。（台南市文化局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

台南文化局以傳統金獅陣打造文化IP「鏹鏹」，透過6款大型氣膜進駐宮廟，結合尋寶活動吸引民眾走訪街區與認識地方藝陣文化。

台灣台南街頭近日出現一群「巨型金獅」，有的坐在廟前迎客、有的翻滾伸懶腰，還有一隻躲在廟門邊舔腳，模樣逗趣吸睛。這是台南市文化局文化資產管理處以傳統金獅陣為原型，打造文化IP「鏹鏹」，目前6款大型氣膜已進駐6間宮廟，為10月3日至11日登場的「鏹鏹帶你尋寶去」活動暖身。

文化資產管理處表示，「鏹鏹」取材自台南傳統藝陣中的金獅，設定為活潑直率的角色，只要聽見鑼鼓聲就精神百倍，還喜歡閃閃發亮的東西、漂亮的花及熱鬧氣氛。透過角色造型、個性及故事設定，將傳統藝陣中的神獸轉化為文化IP，希望讓民眾從認識鏹鏹開始，進一步接觸台南藝陣、宮廟及民俗文化。

目前6款大型鏹鏹分別進駐大觀音亭暨祀典興濟宮、台灣首廟天壇、開隆宮、台灣府城隍廟、仁德大甲慈濟宮及喜樹代天府萬皇宮，依各宮廟空間呈現坐姿、翻滾、伸懶腰、舔腳、張開雙手及轉身等不同造型。

其中，大觀音亭暨祀典興濟宮前的坐姿鏹鏹高達6公尺，與廟埕、古蹟建築及周邊街巷形成趣味互動畫面，成為近期街頭吸睛焦點。

文化局長黃雅玲表示，台南擁有豐富的傳統藝陣及宮廟文化，此次將金獅轉化為文化IP，並讓大型鏹鏹直接走進宮廟，希望文化轉譯不只停留在角色設計，而是回到孕育藝陣及信仰的文化場域，吸引不同世代走進宮廟、認識地方文化。

「鏹鏹帶你尋寶去」將於10月3日至11日登場，串聯台南12間宮廟，透過尋寶地圖、遊戲及走讀活動，引導民眾循著鏹鏹足跡探索宮廟與街區。文資處表示，未來也將持續運用文化IP及多元活動，推動傳統藝陣與文化資產轉譯及推廣，讓民眾以不同方式接觸台南文化資產。

台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在台灣府城隍廟。（台南市文化局提供）
台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在台灣府城隍廟。（台南市文化局提供）

台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在大觀音亭暨祀典興濟宮。（台南市文化局提供）
台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在大觀音亭暨祀典興濟宮。（台南市文化局提供）

台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在開隆宮。（台南市文化局提供）
台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在開隆宮。（台南市文化局提供）

台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在喜樹代天府萬皇宮。（台南市文化局提供）
台南文化局推出IP「鏹鏹」出沒在喜樹代天府萬皇宮。（台南市文化局提供）

精華 FAQ

  • 「鏹鏹」是台南市文化局文化資產管理處以傳統金獅陣為原型打造的文化IP，透過角色造型、個性與故事設定，把藝陣神獸轉化為可親近的文化形象。

  • 目前6款大型鏹鏹分別進駐大觀音亭暨祀典興濟宮、台灣首廟天壇、開隆宮、台灣府城隍廟、仁德大甲慈濟宮及喜樹代天府萬皇宮，造型各有坐姿、翻滾等變化。

  • 活動將於10月3日至11日登場，串聯台南12間宮廟，透過尋寶地圖、遊戲與走讀，引導民眾認識藝陣、宮廟與街區，讓文化轉譯回到信仰場域。

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