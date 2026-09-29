銘傳國慶禮賓大使全新裝亮相 典雅中展現自信
銘傳大學禮賓大使換上全新熱情紅制服，透過典雅設計展現青年自信，並以嚴謹訓練迎接國慶大典貴賓接待任務。
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銘傳大學禮賓大使換上全新熱情紅制服，透過典雅設計展現青年自信，並以嚴謹訓練迎接國慶大典貴賓接待任務。
台灣銘傳大學禮賓大使再度肩負國慶大典貴賓接待與引導任務，全新禮賓制服亮相。以「青春典雅、國際禮儀、榮耀傳承」為設計核心，選用象徵希望的熱情紅色，結合現代美學與禮儀元素，在莊重典雅中展現自信、專業的精神風貌。
▲ 影片來源：聯合新聞網
全新禮賓服裝由設計師廖佳琳設計師操刀，整體以俐落修身剪裁勾勒端莊輪廓，搭配富有律動感的裙襬設計，並在領型細節上融入立領、水滴領口及精緻領結，呈現不同造型變化。廖佳琳表示，設計希望兼顧國家慶典的正式感與青年世代的朝氣，透過簡潔大方的現代設計語彙，展現女性優雅氣質。
銘傳大學為迎接國慶大典，禮賓大使從儀態、站姿、語調、眼神交流、接待禮節到語言溝通與突發情境應變，均接受嚴謹訓練，反覆透過實際情境演練，培養臨場判斷與服務敏感度。亦涵蓋多國語言接待及不同貴賓需求的應變，讓學生在大型正式場合中，能以沉著、自信與細膩態度完成任務。
銘傳大學禮賓大使將肩負國慶大典貴賓接待與引導工作，協助來賓完成入場、接待與現場導引，展現正式場合所需的專業禮儀與服務精神。 制服以「青春典雅、國際禮儀、榮耀傳承」為核心，採象徵希望的熱情紅色，結合俐落剪裁、律動裙襬與立領、水滴領口、領結等細節，呈現莊重又有朝氣的形象。 學生接受儀態、站姿、語調、眼神交流、接待禮節、語言溝通與突發狀況應變等訓練，並反覆進行情境演練，同時加強多國語言接待與不同貴賓需求的處理能力。
精華 FAQ
銘傳大學禮賓大使將肩負國慶大典貴賓接待與引導工作，協助來賓完成入場、接待與現場導引，展現正式場合所需的專業禮儀與服務精神。
制服以「青春典雅、國際禮儀、榮耀傳承」為核心，採象徵希望的熱情紅色，結合俐落剪裁、律動裙襬與立領、水滴領口、領結等細節，呈現莊重又有朝氣的形象。
學生接受儀態、站姿、語調、眼神交流、接待禮節、語言溝通與突發狀況應變等訓練，並反覆進行情境演練，同時加強多國語言接待與不同貴賓需求的處理能力。
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