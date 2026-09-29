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池上店家變身民間藝廊 肉圓店、獨立書店、咖啡館裡藏畫作

記者陳宛茜／台北29日電
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「吉本肉圓」參加藝術共享計畫，牆上掛著陳睿淵的油畫「野地菜園」，畫中綠黃相間的清...
「吉本肉圓」參加藝術共享計畫，牆上掛著陳睿淵的油畫「野地菜園」，畫中綠黃相間的清亮油彩，意外跟店家端出的肉圓「撞色」、產生協調的美感。(記者陳宛茜／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣好基金會以藝術共享計畫將池上典藏作品借給店家展出，讓肉圓店、書店與咖啡館化身民間藝廊，促使藝術走入日常生活。

台東池上鄉人氣小吃店「吉本肉圓」，牆上掛著陳睿淵的油畫「野地菜園」，畫中綠黃相間的清亮油彩，意外跟店家端出的肉圓「撞色」、產生協調的美感。大家印象中油膩雜亂的小吃店，卻能成為展示台灣當代畫家畫作的展場，讓人眼睛一亮。

這是台灣好藝術基金會和池上穀倉藝術館攜手推出的「藝術共享計畫」，將穀倉藝術館典藏的畫作、攝影作品免費借給池上店家展示，宛如「民間免費版藝術銀行」，讓當代藝術走進人群、釋放藝術的溫暖與多彩。

台灣好基金會於2015年啟動「駐村藝術家計畫」，邀請藝術家進駐台東池上進行創作；藝術家駐村完畢後，會留下數幅作品讓基金會典藏。2017年「池上穀倉藝術館」開幕，展出並典藏這些作品，迄今已在池上留下50多件藝術品。

台灣好基金會執行長李應平指出，池上穀倉藝術館典藏空間有限，而藝術品只典藏於倉庫也「太可惜了」，基金會因此決定推出「藝術共享計畫」，媒合池上的店家與典藏藝品，讓店家成為展示這些畫作的「民間藝廊」。第一波共有14間店家參與，包括獨立書店、咖啡館、餐廳、民宿甚至是小吃店，讓藝術品走出美術館，民眾在日常生活中便能接觸到真跡。

而透過台灣好基金會的媒合，這些誕生於池上的畫作，與作為展場的店家有著巧妙的呼應。懸掛於獨立書店「島嶼東方」的簡翊洪畫作「壁虎伴讀」，幽默的畫面彷彿書店的現地創作。懸掛於池上稻米原鄉館的劉振祥攝影作品，照片主角正是窗外被指定為有形文化資產的燦爛稻田。

藝術品也巧妙地改變店家的氛圍。專門販售五穀傳統小食的「田味家」，老闆娘張力尤形容畫作一放上牆壁，「店裡的氣氛就不一樣了」，彷彿被藝術打亮。池上首間法式餐廳Les Potes掛上留法藝術家池上鳳珠的畫作，老闆Po表示已跟正在念南藝大的兒子預約，「撤展」後就換上他的作品，希望用成名畫家的作品激勵新人。李應平表示，「藝術共享計畫」以1年為期，50多幅畫作輪流跟當地店家合作「換展」。

懸掛於獨立書店「島嶼東方」的簡翊洪畫作「壁虎伴讀」，幽默的畫面彷彿書店的現地創作...
懸掛於獨立書店「島嶼東方」的簡翊洪畫作「壁虎伴讀」，幽默的畫面彷彿書店的現地創作。(記者陳宛茜／攝影)

精華 FAQ

  • 因為店內牆上掛著陳睿淵的油畫「野地菜園」，綠黃相間的色彩與肉圓店氛圍意外呼應，打破小吃店油膩雜亂的印象，讓空間顯得更有美感。

  • 基金會希望把穀倉藝術館典藏卻未充分展出的作品借給池上店家，讓藝術不只收藏在倉庫，而能走入街區與民眾日常，成為人人可接觸的民間藝廊。

  • 第一波共有14間店家參與，包括獨立書店、咖啡館、餐廳、民宿與小吃店等，展出的畫作和攝影作品會以1年為期輪流換展，持續在池上擴散藝術氛圍。

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