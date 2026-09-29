名古屋亞運／相隔16年 中華隊男子400接力鍍銀 38秒32破台灣紀錄

男子400公尺接力決賽，中華隊賴柏翔、陳玟溥、黃左軍、楊俊瀚（中）跑出38秒22成績打破台灣紀錄，摘下銀牌。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 名古屋亞運中華隊在雨中再傳捷報，男子400接力破台灣紀錄摘銀，400欄與桌球、射擊、拳擊也有斬獲，代表團獎牌數持續累積。

名古屋亞運中華代表團昨天在田徑場的雨中再傳捷報，在男子400公尺接力、男子400公尺跨欄斬獲1銀1銅，另射擊、羽球 、桌球再收下3面銅牌，單日進帳1銀4銅，目前代表團累積3金8銀23銅。拳擊代表隊則已確定至少再有兩面銅牌進帳。

跳高好手傅兆玄替台灣拿下60年來首面亞運田徑男子金牌後，替代表隊注入一劑強心針。田徑場昨晚壓軸登場的男子400公尺接力，賴柏翔、陳玟溥、黃左軍、楊俊瀚合力衝出38秒32的佳績打破台灣紀錄，一舉摘下銀牌，追平1990年北京亞運、2010年廣州亞運奪銀的佳績。

4人交接棒流暢，第3棒黃左軍還衝出領先優勢，隨後被中國大陸超越，最後一棒楊俊瀚頂住壓力，沒有讓南韓、泰國再超前。賽後隊友都哭成一團。楊俊瀚坦言心情有些複雜，預先想好的金牌感言用不上了，「短暫擁有金牌，衝過終點變銀牌，有點難過但也滿開心。」

男子400公尺跨欄好手林仲威跑出生涯最佳的48秒74奪銅，繼曼谷亞運男子400欄陳天文摘銅後，暌違28年再有選手在該項目奪牌。林仲威說，「獎牌已經開張，不要讓田徑隊只有一面牌。」

男子400公尺跨欄，中華隊好手林仲威跑出生涯最佳的48秒74，雀躍奪銅。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

林仲威昨天賽前就設下兩個目標：「打破全國紀錄和站上頒獎台」，他最終以0.12秒之差，沒能超越彭名揚保持的紀錄，但刷新自己今年5月創下48秒77紀錄。

19歲旅日小將簡子傑在男子1500公尺決賽跑出3分39秒整的成績，再次刷新自己締造的全國紀錄，首次參與亞運排名第6。台灣跳遠紀錄保持人林昱堂則跳出個人本季最佳的8公尺05，就差1公分無緣頒獎台、以第4作收。

中華射擊隊昨天鄭晏晴、田家榛、陳俞如聯手在女子25公尺手槍摘下團體銅牌，繼李孟遠在男子定向飛靶奪銅後，射擊代表隊收下第二面獎牌。

名古屋亞運桌球男單四強賽，台灣一哥林昀儒昨天遭遇中國大陸好手林詩棟，雙方鏖戰七局後，林昀儒以三比四遭到逆轉、無緣金牌戰，但仍收下生涯首面亞運單打銅牌。賽後談起這場高強度對決，林昀儒坦言，關鍵球處理仍有待加強，確實可惜。

台灣拳后林郁婷昨天在名古屋亞運拳擊女子60公斤級8強賽登場，面對曾在今年亞錦賽擊敗過自己的北韓勁敵元恩景，林郁婷展現靈活腳步與防守反擊戰略，在第3回合成功逼出對手讀秒，經過3回合「浴血奮戰」後，以4比1力克對手，成功報了一箭之仇。此役獲勝後，林郁婷不僅順利挺進四強、鎖定保底銅牌，更創下連3屆亞運皆有獎牌進帳的亮眼紀錄。

台灣拳后林郁婷（左）擊敗北韓勁敵，連續三屆亞運有獎牌進帳。(圖／中華代表團提供)