王金平籲賴清德開全國教育會議 解師資荒、廢除校事會議
王金平在教育論壇上批評教改與師資荒問題，呼籲賴清德召開第9次全國教育會議，並提出廢除校事會議等解方；教育部則表示將持續研議相關措施。
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王金平在教育論壇上批評教改與師資荒問題，呼籲賴清德召開第9次全國教育會議，並提出廢除校事會議等解方；教育部則表示將持續研議相關措施。
昨天是教師節，但教育現場親師關係破裂、教師大量離職、教師失去管教權，立法院前院長王金平昨呼籲賴總統應履行承諾召開「第9次全國教育會議」，憂心今日若不大刀闊斧，剷除病灶，台灣明日就成菲律賓。教育部表示，將持續蒐集意見。
台北論壇基金會昨舉辦「2026 教育行動論壇」活動，邀集立法院前院長王金平、衛理女中校長徐建國、台北科技大學師資培育中心主任傅遠智，從教育現場、公共政策、國民教育與技職教育等不同面向展開對話，共同思考台灣教育未來的方向。
王金平表示，大環境一直在改變，教育要從容應付變局不簡單，他回顧過去30年來一連串教改措施，包括廣設大學、綜合高中、九年一貫課程、108課綱等，其中不少都已證明為失敗。
王金平說，如今教育海嘯鋪天蓋地而來，親師關係破裂、教師大量離職、教師失去管教權等，「今日若不大刀闊斧，剷除病灶，台灣明日就成菲律賓」。
王金平表示，2010年開的第8次全國教育會議，距今已16年，總統賴清德於競選期間曾公開承諾，上任後將召開第9次全國教育會議，如今任期已過半卻只聞樓梯響，他呼籲賴總統應履行承諾召開全國教育會議，將AI與數位教育、少子女化衝擊、教改體檢和師資培育等問題一併納入討論。
針對師資短缺問題，王金平除呼籲廢除「校事會議」，也提議讓嚴重缺乏科目的教師享有加給、開放具大學教師資格且有意願者直接轉換中小學教師合格證書、從代理教師中篩選並經培訓後給予教師資格、先考取教師職位再受培訓，以及特殊類科人才擔任教師可適度給予津貼等。
對於王金平的提議，教育部表示，近年規畫擴充偏鄉國中小、國中稀缺領域、國小專輔及學前特教等學士後班，提供代理教師修讀教育學程，並持續滾動檢討開設班別及相關誘因。
至於嚴重缺乏科目教師加給，教育部指出，已調高公立高中以下學校導師職務加給及兼任、代課教師鐘點費，並增訂教師兼任行政工作獎金。針對特定類科或特殊類科教師加給、津貼，將持續蒐集意見，與中央、地方相關機關研議。
他認為台灣教育正面臨親師關係破裂、教師大量離職、管教權流失等危機，應透過全國教育會議統整AI教育、少子女化、教改檢討與師資培育等重大議題，提出系統性改革。 他主張廢除校事會議，並建議對缺乏科目的教師給予加給、開放具大學教師資格者轉任中小學、由代理教師培訓後取得資格，及讓特殊類科人才擔任教師時享有津貼。 教育部表示，將持續擴充偏鄉、稀缺領域、專輔與特教等學士後班，也提供代理教師修讀教育學程；至於加給與津貼議題，則會持續蒐集意見並與中央及地方機關研議。
精華 FAQ
他認為台灣教育正面臨親師關係破裂、教師大量離職、管教權流失等危機，應透過全國教育會議統整AI教育、少子女化、教改檢討與師資培育等重大議題，提出系統性改革。
他主張廢除校事會議，並建議對缺乏科目的教師給予加給、開放具大學教師資格者轉任中小學、由代理教師培訓後取得資格，及讓特殊類科人才擔任教師時享有津貼。
教育部表示，將持續擴充偏鄉、稀缺領域、專輔與特教等學士後班，也提供代理教師修讀教育學程；至於加給與津貼議題，則會持續蒐集意見並與中央及地方機關研議。
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