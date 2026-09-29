台連假高鐵塞、國道堵 交長：別擠單一運具 網怒：把問題丟給旅客

連假結束，高鐵台中站湧現搭車人潮，有乘客抱怨，尖峰時段在月台沒排上一個小時上不了車。(圖／民眾提供)

AI摘要 文章摘要整理： 中秋連假高鐵、國道雙雙塞爆，旅客擠不上車、月台與車廂亂象頻傳；交通部長陳世凱強調已線上坐鎮，並呼籲民眾分散使用運具，但仍引發民怨質疑。

中秋4天連假高鐵 塞爆、國道成大型停車場，全民出行成了「逃難記」，民怨炸鍋，直到昨天收假日，連假前出訪德國 的交通部長陳世凱才露臉。陳世凱說，他在德國時都在線上坐鎮指揮，連假4天他人在台灣，「坐鎮不是一定要坐在辦公室」，交通部最大目標是不要讓旅客滯留，有達到這目標，他並呼籲民眾可多利用多元運具，不要都擠在單一運具上。

國道、高鐵上周四、連假前一晚就開始出現返鄉及出遊人潮。高鐵北部站點自由座人潮多到啟動進站管制，不僅自由座車廂上不去，由於高鐵開放商務車廂以外的車廂供自由座旅客站立，就連對號座旅客也因被人龍堵住，差點上不了車，也有事先購買對號車廂民眾，卻因車廂擠滿旅客難以動彈，被迫全程「罰站」。就連商務車廂也湧入自由座旅客，引發爭議，亂象百出。

中秋連假最後一天，高鐵再爆大量收假人潮，儘管台灣高鐵在台中站成立「前進指揮所」，祭出台中北上南港自由座列車，但台中站乘客仍抱怨，「沒在月台排隊1小時，沒機會在台中『站』到台北」。高鐵左營站午後搭車人潮一度從月台溢到站內大廳，宛如大型「貪食蛇」現場。

更有旅客表示，他從台南站上車，整個車廂都塞滿人，「車廂與車廂之間的門都無法關閉」。列車抵達嘉義站後，驚見2名高鐵人員及保全拿著醫藥箱及食物，從9號車廂頭一路穿越人潮奔往10號車廂，懷疑有乘客低血糖昏倒。

林小姐回憶搭乘高鐵從南港要返回嘉義的過程，在南港站自由座就塞爆了，等了兩班車才好不容易擠上車，車上人多到像擠沙丁魚，連呼吸的空氣都很悶，快要窒息，有如逃難記般的返鄉歷程，實在太恐怖，她還看到疑似板橋站有擠不上車廂的一對父女累癱坐在月台地上，令人不忍。

高鐵塞爆，國道也不遑多讓。國道25日凌晨就開始湧現南下車流，台北到桃園、竹南，原本僅一個小時左右的車程，開了足足3個半小時。

國5往宜蘭的車潮更是24日晚間就湧現，許多用路人在網路貼文留言哀號「都塞2小時了，還進不了國5雪隧」，有人改走北宜公路一樣也遇到塞車，國5周日晚塞到昨天凌晨2點半才紓解龐大車流，但天一亮，繼續塞，民眾質疑交通部的疏運是怎麼做的？

日前聯袂前往德國參加軌道站的陳世凱和高鐵董事長史哲昨天也現身高鐵台中站視察，出現一列正在清潔整備預計北上空無一人的高鐵車廂，再度引發「擺拍」批評。陳世凱說，交通部最大目標是「不要讓旅客滯留」，有達到這個目標。

對於交通部長陳世凱要大家選擇多元運具，不要全擠在高鐵，網路上也遭罵爆。有網友反批，「有哪一個交通運具是暢通的？」「我要是能知道現在哪個交通運具擁擠，我還會塞在路上嗎？」更質疑連假人潮本可預期，中央不應等到車站都擠爆，才要民眾自己想辦法分散，更不該把問題又丟回旅客。

交通部長陳世凱（右）和高鐵董事長史哲（左）出現在高鐵台中站一列正在清潔、空無一人的車廂，再度引發「擺拍」批評。(圖／台灣高鐵提供)