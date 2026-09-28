名古屋亞運/中華隊男子田徑暌違60年奪金 傅兆玄跳高2公尺25封王

台灣男子田徑選手在名古屋亞運破60年紀錄，傅兆玄在男子跳高以2公尺25摘金。傅兆玄興奮披著中華台北會旗繞場。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 傅兆玄在名古屋亞運男子跳高以2公尺25奪金，成為台灣睽違60年的男子田徑亞運金牌得主，也帶動中華隊單日進帳1金2銀2銅。

名古屋亞運田徑賽場昨天傳出好消息，台灣男子跳高好手傅兆玄以2公尺25成績拿下金牌，不僅是今年中華代表團的第3面金牌，更是台灣田徑男子選手相隔60年再度站上亞運頒獎台最高點，加上在克拉術、舉重、棒球場也都有奪牌捷報，單日進帳1金2銀2銅，累積拿下3金7銀19銅。

上屆亞運拿第6名的男子跳高好手傅兆玄展現絕佳狀態，在2公尺22跳過後就確定有獎牌進帳，他在2公尺25第一次試跳就成功，印度 選手庫沙雷第二次試跳才成功，兩人接著挑戰2公尺28都失敗，相同成績比前一個高度，傅兆玄因第一次過竿而摘金。他也成為繼1966年的吳阿民後，再一位奪下亞運金牌的台灣男子田徑選手，吳阿民得知消息後表示，太高興了，「我們的跳高終於突破了。」他在當年曼谷亞運以男子十項全能摘金。

賴清德總統得訊後，即拍發賀電祝賀。傅兆玄賽後直言不可置信，「我竟有這個能力拿到金牌，自己都覺不可思議，剛開始我想說可以拿個第三，或是幸運的話就是第二，真沒想到是拿一個金牌」。他用「不可思議」來形容昨晚這從沒想過的奪金時刻，生涯成人等級國際賽的第一面金牌入袋，直到賽後他都直呼有點不敢相信，「希望可以在場上一直待著、披會旗繞場一圈。」

回首一路走來，傅兆玄雖在高中階段就跳出亮眼成績，拿下全運會金牌，但近年成績卡關一度陷入低潮，尤其2024年葉柏廷打破全國紀錄，更讓他大受打擊，「我花了滿久的時間才調整過來，覺得為什麼我不能再進步一點、把自己成績拚上去，然後一起進步，有點落後的感覺。」

學長學弟在身邊替他加油，成為他的動力，家人的支持，也是成就這片金牌的幕後推手，傅兆玄透露，近期的幾場在北部的賽事，媽媽有到場的比賽，他都跳得比較好。這次亞運，家人更是首次到國際賽現場替他加油，傅兆玄說：「讓我有一點定心丸的感覺，比較沒有那麼浮躁，可以把專注度拉回來，也更相信自己一點。」

傅兆玄說，儘管一度有要抽筋的感覺，但還是順利跳過2公尺25，可惜無法向自己個人最佳成績（2公尺27）或是全國紀錄（2公尺30）挑戰。傅兆玄將獲得國光獎金450萬元台幣，代表團激勵金2000美元，中華田徑協會理事長葉政彥也宣布頒發30萬元台幣獎金，以及教練獎金15萬元台幣予孫念祖。

在克拉術賽場上，李宛庭與王品淳攜手在女子57公斤級帶回1銀1銅，陳玟卉在舉重女子69公斤級奪銀牌，中華成棒隊則是在銅牌戰以5比1擊敗中國大陸，收穫銅牌。

亞運田徑金牌榜 製表／黃顯祐

台灣男子田徑選手在名古屋亞運破60年紀錄，傅兆玄在男子跳高以2公尺25摘金。傅兆玄興奮披著中華台北會旗繞場。(特派記者陳正興／名古屋攝影)