名古屋亞運/旅美左投林昱珉10K無失分 中華隊5：1勝大陸奪銅

中華隊贏大陸，旅美投手林昱珉先發八局無失分。賽後大合照時，林昱珉躺在地上搶鏡頭。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 旅美左投林昱珉在名古屋亞運銅牌戰繳出8局無失分、10K的近完美表現，率中華隊以5比1擊敗中國大陸奪銅，並感謝隊友與後勤支援。

中華隊昨天在名古屋亞運棒球銅牌戰以5比1擊敗中國大陸，效力於響尾蛇隊的旅美左投林昱珉演出近完美的表現，差點飆出「無安打比賽」，最後以8局無失分、只被敲一支安打、送出10K的表現奪下勝投，他也為自己的表現打下「90分」。

中華隊先前與大陸隊交手以9比1打下勝利，昨天再次對決，全場掃出13支安打，陳敏賜、陽柏翔都貢獻2安2打點，終場以5比1擊敗對手，收下銅牌。

林昱珉參與本屆亞運，因為球團只給他一場出賽的空間、上限90球，被教練團留到獎牌戰，可惜最後沒能連兩屆在金牌戰登板。昨天銅牌賽先發上陣，林昱珉依舊拿出高水準表現，他也對自己十分滿意，「有完成我的工作，然後做得很好，讓打擊可以很放心去攻擊。」

林昱珉以81球完成投完8局，接著把領先局面交給牛棚，由38歲業餘投手「牛哥」王政浩登板關門，林昱珉不在意因此錯過個人成棒生涯首場國際賽完封勝，他說：「這有可能是牛哥最後一屆，我想要把這機會做給他，讓他有個完美結尾。」

林昱珉從少棒起，U12、U15、U18、U23世界盃，一路打到成棒頂級的12強、經典賽， 如今則是第二度參與亞運，國際賽「有求必應」，對於為國效力始終有高度意願，「只要身體許可、球團也同意，當然會義不容辭地參加。」

對於能披上國家隊戰袍，林昱珉說：「可以打中華隊是很享受的事，不是每一個人都可以打那麼多屆，或是剛好可以有那個空檔去打，我覺得很幸運、也很幸福，希望以後也可以。」

比起一個人在美國時孤軍奮戰、與來自各隊的選手當隊友，在國家隊能和一群台灣人並肩作戰，他認為氣氛很不一樣。本屆亞運以銅牌收尾，他也感謝身邊的隊友，「在我丟球時幫我守備、做攻擊，讓我有得分，也感謝中職、旅日、旅韓選手抽空來打，最想感謝還是那些業餘球員。他們比我們辛苦幾百倍，後勤、防護員、陪練的選手，也都很感謝他們。」

首次披上中華隊戰袍的陽柏翔目前效力於日職樂天金鷲隊，也是這次亞運中華隊唯一的旅外野手，雖最終無緣爭金牌，他說：「大家應該都全力以赴了，就差一點點，但是沒有關係。」