台教師評教育施政 逾9成不滿意 教團：基層投下不信任票

今天是教師節，台灣教育產業工會九大教師團體進行教育施政滿意度調查，請基層教師為過去一年中央教育施政打分數，滿分十分，平均僅2.37分，不滿意度超過九成。示意圖，非當事人。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 台教產調查顯示，教師對近1年中央教育施政平均只給2.37分，逾9成不滿，並強烈要求改善待遇、親師機制與校事會議濫訴問題。

今天是教師節，台灣教育產業工會九大教師團體進行教育施政滿意度調查，請基層教師為過去一年中央教育施政打分數，滿分十分，平均僅2.37分，不滿意度超過九成，教團指出，基層教師已對施政投下不信任票。而最想收到的教師節禮物，「部長下台」排第3名。

台教產於9月7日至14日進行調查，涵蓋全台幼兒園、國中小、高中職及大專校院等教育階段，受訪者包括正式教師、代理及代課教師、校長等，共回收3322份有效問卷。

問卷請受訪者以十分為滿分，評價中央政府過去一年的教育施政。結果平均僅2.37分，其中給零至2分、表達「強烈不滿意」者占58.97%。而年資6至15年的中生代教師的不滿意度最高。台教產分析，這群教師距離退休仍久，無法以「快退休了」消化不滿。中生代教師也是目前教育現場的主力骨幹，若政策改革無法回應其核心訴求，不僅可能加速教師倦怠與人才流失，也將直接衝擊校園穩定及教學品質。

問及最期待的「制度性教師節禮物」，第一名，是全面檢討並提升教師待遇，占約3成，第二名，建立更合理的親師溝通與爭議處理機制。要求教育部長下台為教育政策失當及教學現場混亂負起政治責任，排第3名。

教師也在問卷中向教育決策者喊話，有人憂心改革趕不上教師離職的速度；也有教師強調「老師是教育專業，不是服務業」，並邀請教育部長體驗「一日國中小導師」，親自感受第一線的工作壓力與困境。

針對校事會議改革，僅6.3%受訪者認為，不當檢舉帶來的壓力有減輕；認為程序保障有改善也僅6.4%。至於下一階段最迫切的改革，高達82%主張重新檢討檢舉門檻及防止濫訴機制；其他訴求還包括調查不成立案件建立名譽回復機制、提供教師法律協助，以及提升調查人員的專業度與中立性、完善案件受理與分流制度。

台教產理事長郭彥成表示，此次調查反映基層教師對教育政策的高度不信任。他呼籲政府正視調查結果，落實行政減量、健全親師溝通機制，並實質提升教師待遇與制度保障，改善第一線教學環境。

教育部回應，近期已陸續推動行政減量、提升教師待遇及相關支持措施，也調高教保服務人員薪資、改善相關福利。未來將持續傾聽教育現場聲音，讓政策更貼近第一線需求。

教師不滿教育施政 製表／楊惠琪、柯美儀