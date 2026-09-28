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世界技能大賽/台選手獲3金3銀7銅 整體獲獎率提高至9成

記者黃雅慧／上海28日電
台灣選手呂治寬獲得商務軟體設計項目的金牌。(記者黃雅慧／攝影)
台灣選手呂治寬獲得商務軟體設計項目的金牌。(記者黃雅慧／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

第48屆世界技能大賽落幕，台灣以3金3銀7銅、30優勝共43項獲獎，獲獎率升至91.5%，團體積分暫列世界第3，展現技職實力持續提升。

第48屆技能大賽27日晚間舉行閉幕式，本屆台灣派53位國手，參加47個職類，27日晚間成績揭曉，台灣累積獲得3金、3銀、7銅、30優勝，共43個職類獲獎，整體獲獎率由上屆86%提高至91.5%。初步掌握，台灣團體積分排名由上屆世界第4名攀升至3名。

台灣選手團得到金牌共3面，分別是商務軟體設計的呂治寬、花藝的楊宇鈞與網路安全的邱昱翔、楊詠旭；銀牌有3面，分別是機電整合的謝育翰與陳勁達、傢具木工的陳祈聖、美容的葉正堂；銅牌有7面， 分別是CAD機械設計製圖的陳柏霖、行動應用開發的鄭歐元、美髮的林怡萱、西點製作的沈承佑、汽車技術的劉彥頫、展示設計的莊玉雪、麵包製作的林裕憲等。

此外，本屆台灣選手在30個職類獲得優勝，表現不凡。從得獎職類顯示，台灣選手在信息與通信技術、社會與個人服務類、工程與技術類別上具備優勢。

值得注意的是，中國大陸再度登頂本屆大賽金牌榜。至此，中國已連續5屆位居世界技能大賽金牌榜榜首。本屆中國代表團派出了71名選手參加全部64個賽項，參賽規模創下歷史之最，顯示中國大陸正以規模龐大的技能人才隊伍，從「追趕者」到成為「被追趕者」的躍進。

第48屆技能大賽來自全球80個國家和地區註冊參與，其中68個國家和地區派出了1385名選手參賽，參賽國家和地區數、參賽選手數均創歷屆之最。

此前在巴黎里昂舉辦的第47屆國際技能競賽中，台灣國手勇奪2金、3銀、10銅、28優勝。其中，得到金牌項目的有傢具木工、冷凍空調；得到銀牌項目的有工業機械、工業控制與花藝；得到銅牌項目的有集體創作、CNC車床、行動應用開發、砌磚、漆作裝潢、機器人、西餐烹飪、麵包製作、網路安全與機器人系統整合。

比賽獲得銅牌的台灣麵包製作國手林裕憲（右）與獲得金牌的中國大陸選手侯金辰在場外的...
比賽獲得銅牌的台灣麵包製作國手林裕憲（右）與獲得金牌的中國大陸選手侯金辰在場外的夢想大道一同接受民眾的祝賀歡呼。(記者黃雅慧／攝影)

精華 FAQ

  • 台灣派出53位國手參加47個職類，最後累積3金、3銀、7銅與30優勝，共43個職類獲獎，整體獲獎率由上屆的86%提升到91.5%。

  • 金牌來自商務軟體設計、花藝與網路安全；銀牌來自機電整合、傢具木工與美容；銅牌則包括CAD機械設計製圖、行動應用開發、美髮、西點製作等7項。

  • 中國大陸再度拿下金牌榜第一，並連續5屆居冠；本屆共有80個國家和地區註冊、68個派隊參賽，參賽規模與人數都創下歷屆新高。

陳柏霖

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