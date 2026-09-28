我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年收10萬者「不再自認高所得」自願光顧廉價折扣店

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝光

濫訴、行政過勞問題未解…教師防禦性教學 教育恐慢性自殺

記者楊惠琪／台北28日電

AI摘要

文章摘要整理：

基層教師批評教育施政未解濫訴、行政過勞與管教困境，已轉向防禦性教學；學者警告若不推動系統改革，台灣教育恐持續流失人才並陷入慢性自殺。

基層教師為過去一年中央教育施政打了超低分，投下不信任票。學者示警，校園濫訴、行政過勞、管教權限縮及師資流失等結構性問題未解，教師已退回少做少錯的防禦性教學，台灣教育恐走向「慢性自殺」，政府不能再零碎修補，應推動系統性改革。

前國教署長、國立暨南國際大學榮譽講座教授吳清山表示，教育部近年調高鐘點費、改善教師待遇，也逐步調整校事會議制度，但教師在意的不只薪資，更是職場環境。濫訴爭議未解、行政減量未落實，加上學生管教困難，教師動輒得咎，只能採防禦性教學；問題若不處理，即使加薪、修制度，第一線仍難有感。

吳清山表示，教育部長及國教署長應走入基層，直接傾聽第一線教師聲音，並重啟停辦十多年的全國教育會議，廣納各界意見，不能再「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。他指出，全國文化會議每4年召開一次，攸關人才培育的全國教育會議更不應延宕十多年。台灣正面臨少子化、少師化及產業搶才，若教育現場持續留不住人才，長期恐動搖國家發展根基。

虎尾科技大學語言中心教授王文仁表示，基層教師不滿教育施政，是行政雜務、文書填報及校事會議壓力長期累積的結果。他示警，台灣教育正走向「慢性自殺」，教職失去應有的待遇、尊嚴與保障，年輕人不願入行，在職教師陸續離開，留下來的人為求自保，只能選擇少做少錯的防禦性教學。

台灣教育研究院長、靜宜大學榮譽教授黃政傑說，當前教育環境「快垮掉」，教師擔心檢舉而退回防禦性管教，政府又以超鐘點、跨科兼課填補師資缺口，只是將壓力轉嫁給現職教師。他呼籲中央與地方正視國教危機，重建合理管教、親師合作及家庭教育機制，否則再多文憑，也補不回人格養成與教育品質的失落。

精華 FAQ

  • 因為校園濫訴、行政雜務過重、管教權受限等問題長期未解，教師感到職場環境惡化。即使政府調高鐘點費或改善待遇，第一線仍難以真正感受到改善。

  • 指教師為了避免被檢舉或捲入爭議，只能採取少做少錯的保守教學方式，減少管教與額外付出。這反映教師不再積極投入，而是以自保為優先。

  • 學者主張教育部長與國教署長應深入基層傾聽教師意見，並重啟停辦10多年的全國教育會議，透過制度性討論解決濫訴、行政過勞、師資流失等結構問題。

教育部

上一則

第6屆監委查案落差近20倍 續任監委王榮璋3項墊底

下一則

世界技能大賽/台選手獲3金3銀7銅 整體獲獎率提高至9成

延伸閱讀

行政加發兼任獎金 逾3成教師不埋單

行政加發兼任獎金 逾3成教師不埋單
缺師浪潮 前教長潘文忠：投資教育 勝過普發1萬

缺師浪潮 前教長潘文忠：投資教育 勝過普發1萬
SUPER教師頒獎 教長缺席 國教署長喊「打給我」 挨批做過頭

SUPER教師頒獎 教長缺席 國教署長喊「打給我」 挨批做過頭
新聞評論／「百分」微電影 教育部與教師的遙遠距離

新聞評論／「百分」微電影 教育部與教師的遙遠距離

熱門新聞

清華大學校長高為元遭爆續任三天就去美覓職，引發誠信危機。（本報資料照片）

道歉、捐薪難止血 清大校長來美求職違誠信 院士連署籲辭職

2026-09-24 21:42
台駐美代表俞大㵢。(美聯社)

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

2026-09-27 16:40
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

2026-09-27 02:12
馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

2026-09-20 15:50
此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（路透）

即時短評／川習互認中國抗戰史 是賴清德奉上的禮物

2026-09-26 18:45
王偉忠訪問沈伯洋的影片點閱已破300萬。圖／摘自臉書

被罵「一世英名毀於一旦」 王偉忠親揭專訪沈伯洋真相

2026-09-25 14:53

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌
8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退