濫訴、行政過勞問題未解…教師防禦性教學 教育恐慢性自殺

AI摘要 文章摘要整理： 基層教師批評教育施政未解濫訴、行政過勞與管教困境，已轉向防禦性教學；學者警告若不推動系統改革，台灣教育恐持續流失人才並陷入慢性自殺。

基層教師為過去一年中央教育施政打了超低分，投下不信任票。學者示警，校園濫訴、行政過勞、管教權限縮及師資流失等結構性問題未解，教師已退回少做少錯的防禦性教學，台灣教育恐走向「慢性自殺」，政府不能再零碎修補，應推動系統性改革。

前國教署長、國立暨南國際大學榮譽講座教授吳清山表示，教育部 近年調高鐘點費、改善教師待遇，也逐步調整校事會議制度，但教師在意的不只薪資，更是職場環境。濫訴爭議未解、行政減量未落實，加上學生管教困難，教師動輒得咎，只能採防禦性教學；問題若不處理，即使加薪、修制度，第一線仍難有感。

吳清山表示，教育部長及國教署長應走入基層，直接傾聽第一線教師聲音，並重啟停辦十多年的全國教育會議，廣納各界意見，不能再「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。他指出，全國文化會議每4年召開一次，攸關人才培育的全國教育會議更不應延宕十多年。台灣正面臨少子化、少師化及產業搶才，若教育現場持續留不住人才，長期恐動搖國家發展根基。

虎尾科技大學語言中心教授王文仁表示，基層教師不滿教育施政，是行政雜務、文書填報及校事會議壓力長期累積的結果。他示警，台灣教育正走向「慢性自殺」，教職失去應有的待遇、尊嚴與保障，年輕人不願入行，在職教師陸續離開，留下來的人為求自保，只能選擇少做少錯的防禦性教學。

台灣教育研究院長、靜宜大學榮譽教授黃政傑說，當前教育環境「快垮掉」，教師擔心檢舉而退回防禦性管教，政府又以超鐘點、跨科兼課填補師資缺口，只是將壓力轉嫁給現職教師。他呼籲中央與地方正視國教危機，重建合理管教、親師合作及家庭教育機制，否則再多文憑，也補不回人格養成與教育品質的失落。