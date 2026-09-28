名古屋亞運／克拉術創紀錄 李宛庭奪銀獻亡母
李宛庭在名古屋亞運克拉術女子57公斤級摘下銀牌，寫下中華隊在此項目的最佳紀錄，並在頒獎台上將榮耀獻給已逝母親。
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李宛庭在名古屋亞運克拉術女子57公斤級摘下銀牌，寫下中華隊在此項目的最佳紀錄，並在頒獎台上將榮耀獻給已逝母親。
名古屋亞運克拉術女子57公斤級賽事昨天傳回捷報，中華民國好手李宛庭一路過關斬將殺進決賽，雖然最終金牌戰在判決有些許不利的情況下，以0比3不敵烏茲別克勁敵阿戈喬諾娃，但收下銀牌仍刷新隊史在亞運克拉術項目的最佳成績。
帶著連兩屆亞運止步8強的遺憾，更曾在備戰期間咬牙降重近11公斤，李宛庭昨天站在頒獎台上難掩激動。
這面創下歷史新頁的銀牌背後，更藏著李宛庭對亡母無盡的思念與感謝，大學時期經歷長達四年的低潮期，正是母親始終如一的陪伴與支持，才讓她走出陰霾，並在大學畢業前一舉奪下全運會冠軍。
然而，就在她興高采烈與母親分享喜悅的隔天，媽媽卻突然中風倒下，在昏迷兩年多後離世，成為她內心深處的痛。如今登上亞運頒獎台，李宛庭哽咽地表示，「我想把這面獎牌獻給我在天上的媽媽，媽媽一直活在我的心裡，相信媽媽今天也看到了我的表現。」
同日賽事在四強準決賽則上演「台灣內戰」，由21歲的王品淳迎戰學姐李宛庭，從上屆杭州亞運擔任陪練員，到本屆親自站上亞運頒獎台摘下銅牌，王品淳坦言「一切都很意外」，早上出門前還為了要不要帶頒獎鞋猶豫許久。
李宛庭一路過關斬將闖進決賽，最終以0比3不敵烏茲別克好手阿戈喬諾娃，收下銀牌，並替中華隊在亞運克拉術創下隊史最佳成績。 這不僅是她個人的突破，也象徵走出長期低潮後的重生。她曾在備戰時降重近11公斤，且將此獎牌獻給已離世的母親，感謝對方一路支持。 21歲的王品淳在四強上演台灣內戰對上李宛庭，雖未能晉級決賽，但仍在本屆亞運收下銅牌。她從上屆陪練員身分，成功站上頒獎台。
精華 FAQ
李宛庭一路過關斬將闖進決賽，最終以0比3不敵烏茲別克好手阿戈喬諾娃，收下銀牌，並替中華隊在亞運克拉術創下隊史最佳成績。
這不僅是她個人的突破，也象徵走出長期低潮後的重生。她曾在備戰時降重近11公斤，且將此獎牌獻給已離世的母親，感謝對方一路支持。
21歲的王品淳在四強上演台灣內戰對上李宛庭，雖未能晉級決賽，但仍在本屆亞運收下銅牌。她從上屆陪練員身分，成功站上頒獎台。
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