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巴黎奧運紫色跑道搬進恆春 山海國小學童驚呼：好像變奧運選手

記者劉星君／屏東即時報導
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屏東縣恆春鎮山海國小全新薰衣草紫PU跑道繽紛亮相，學童們在浪漫薰衣草紫跑道奔跑，...
屏東縣恆春鎮山海國小全新薰衣草紫PU跑道繽紛亮相，學童們在浪漫薰衣草紫跑道奔跑，為這座依山傍海小學增添活力。（屏東縣政府提供）

台灣屏東縣恆春鎮山海國小全新薰衣草紫PU跑道繽紛亮相，學童們在浪漫薰衣草紫跑道奔跑，為這座依山傍海小學增添活力，學童開心的說，「第一次在紫色跑道上跑步，感覺自己好像變成奧運選手！跑起來很舒服」。

山海國小校長楊瑞麟說，全新運動場參考巴黎奧運賽道薰衣草紫色為設計主色，為校園注入優雅、浪漫又充滿活力的視覺特色；操場中央建置多功能球場，提供學生體育教學及運動團隊更完善訓練場域。學校持續推動多元體育，鼓勵孩子從運動中培養堅持、合作及勇於挑戰精神。

第一次踏上全新跑道的學生難掩興奮，開心說，「第一次在紫色跑道上跑步，感覺自己好像變奧運選手！跑起來腳步很舒服，以後更喜歡到操場運動。」另有學生分享，以前只在電視上看過巴黎奧運紫色跑道，沒想到自己的學校也有這麼漂亮的操場，「看到新跑道心情非常好，以後跟同學常常來這裡練習跑步。」

恆春鎮山海里坐落於紅柴坑與萬里桐之間，是寧靜純樸的小漁村，擁有美麗的珊瑚礁海岸及迷人的夕陽海景。縣長周春米說，山海國小原有紅土跑道1992年建置逾30年，長年使用下，部分表層塌陷出現大小坑洞，紅土流失情形嚴重，旱季起風時易塵土飛揚，原有排水系統不佳，每逢下雨跑道便容易濕滑積水，影響教學，也增加校園活動的安全疑慮。

周春米說，操場煥然一新，不只是學生使用的運動場，更能成為學校與社區共享的空間，歡迎社區鄉親來此運動休閒。縣府後續協助強化夜間照明設備，讓運動場域使用更完善。 

縣府教育處表示，山海國小操場整建工程由屏東縣政府自籌1634萬元辦理，改善項目包括全密式PU跑道、排水溝工程及綜合球場等，自2026年3月開工，8月完工，歷時約5個月，改善原有操場老舊、排水不佳問題，也為學生及社區打造安全、舒適且兼具特色運動休閒空間。

教育處指出，縣府近年推動「縣屬學校跑道改善計畫」，盤點縣內學校跑道現況，針對老舊、龜裂或已不符使用需求場地逐一檢視，分年分批投入經費改善，從2021年起推動操場跑道改善作業，預計至2026年底完成112校操場整建改善。

2025年有25校未獲教育部核定補助，縣府仍自籌縣款辦理，預計今年11月底前完成其中24校，另1校12月底前完成工程驗收。其餘尚待修繕97校，有9校在2026年9月底獲中央補助，縣府持續向中央爭取經費，朝2029年前完成209所縣屬學校跑道改善的目標邁進。

屏東縣恆春鎮山海國小全新薰衣草紫PU跑道繽紛亮相，學童們在浪漫薰衣草紫跑道奔跑，...
屏東縣恆春鎮山海國小全新薰衣草紫PU跑道繽紛亮相，學童們在浪漫薰衣草紫跑道奔跑，為這座依山傍海小學增添活力。（屏東縣政府提供）

屏東縣恆春鎮山海國小全新薰衣草紫PU跑道繽紛亮相，全新運動場參考巴黎奧運賽道的薰...
屏東縣恆春鎮山海國小全新薰衣草紫PU跑道繽紛亮相，全新運動場參考巴黎奧運賽道的薰衣草紫色作為設計主色。（屏東縣政府提供）

屏東縣恆春鎮山海國小全新薰衣草紫PU跑道繽紛亮相，全新運動場特別參考巴黎奧運賽道...
屏東縣恆春鎮山海國小全新薰衣草紫PU跑道繽紛亮相，全新運動場特別參考巴黎奧運賽道的薰衣草紫色作為設計主色。（取自周春米臉書）

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屏東縣恆春鎮山海國小全新薰衣草紫PU跑道繽紛亮相，全新運動場參考巴黎奧運賽道的薰衣草紫色作為設計主色。（取自周春米臉書）

屏東縣恆春鎮山海國小全新薰衣草紫PU跑道繽紛亮相，全新運動場參考巴黎奧運賽道的薰...
屏東縣恆春鎮山海國小全新薰衣草紫PU跑道繽紛亮相，全新運動場參考巴黎奧運賽道的薰衣草紫色作為設計主色。（屏東縣政府提供）

精華 FAQ

  • 因為跑道採用巴黎奧運風格的薰衣草紫設計，外觀新穎又舒服，學生在上面奔跑時感覺像奧運選手，也更願意到操場運動與練習。

  • 工程重點包括全密式PU跑道、排水溝與綜合球場，解決原本紅土跑道坑洞、塵土飛揚、排水不良及雨天濕滑積水等安全與教學問題。

  • 縣府持續推動縣屬學校跑道改善計畫，分年分批汰換老舊場地，預計至2026年底完成112校整建，並朝2029年前完成209所學校改善目標邁進。

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