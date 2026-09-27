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名古屋亞運/台桌球男單四強賽 林昀儒遇天敵林詩棟

特派記者劉肇育／名古屋27日電
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名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)
名古屋亞運：桌球男團四強戰，中華隊林昀儒。(特派記者陳正興／名古屋攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

林昀儒在亞運桌球男單八強以4比1擊退陳顥樺，生涯首面亞運單打獎牌到手，四強將對決從未贏過的林詩棟；周天成則在羽球男單一日兩戰後挺進8強。

我國桌球一哥林昀儒羽球一哥周天成昨天在名古屋亞運皆面臨單打賽事一日兩戰的考驗，最終兩人都雙雙晉級，其中林昀儒在男單八強賽對上香港新星陳顥樺以四比一取勝後銅牌保底，確定獲得生涯首面亞運單打獎牌，明天四強賽他也將遭遇中國大陸強敵林詩棟。

在桌球男單賽場上，我國男單好手林昀儒與馮翊新昨分頭出擊，並在上午雙雙搶下八強門票，不過馮翊新在八強賽隨即遇世界球王王楚欽擋道，以○比四敗下陣來止步於八強。

至於林昀儒則是在八強賽面對21歲的香港好手陳顥樺，前兩局就展現壓制力連續以11比7拿下，儘管第三局遭對手扳回一城，但最終仍是以局數四比一取勝。

晉級到四強後也確定生涯首面亞運單打獎牌入袋，他將在四強賽出戰生涯九度對戰還不曾贏過的林詩棟，力拚獎牌成色升級。

羽球男單 周天成險闖８強

在羽球男單賽場上，我國一哥周天成同樣一日兩戰，他先在32強賽擊敗孟加拉賈曼，休息六個半小時後又與印度薛堤苦戰三局勝出，挺進八強賽。周天成也直言，前一次單打1日2戰已經是十多年前的黃金大獎賽時期，體力調配與身體修復也成為這次能否晉級的關鍵。

至於帶著左腿肌肉撕裂傷勢出賽的「左手重砲」林俊易，則是在32強賽遭到南韓俞泰彬擊退。他直言左腿的嚴重傷勢，甚至讓他一度做好棄賽的最壞打算，「第一次的亞運這樣結束當然覺得可惜，但也給自己一個如何在大賽前維持身體狀況、不要受傷的經驗。」

精華 FAQ

  • 林昀儒以4比1擊敗香港21歲好手陳顥樺，前2局都以11比7拿下，雖然第3局被扳回一城，但仍順利晉級四強。

  • 他已確定拿下生涯首面亞運單打獎牌，因為亞運桌球單打進入四強就能至少保有銅牌，接下來將力拚獎牌成色再往上提升。

  • 周天成在羽球男單一日兩戰後成功闖進8強；林俊易則因左腿肌肉撕裂傷勢，在32強賽不敵南韓俞泰彬，提前結束亞運之旅。

林昀儒 王楚欽 羽球

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