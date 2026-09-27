二房東計畫幫無殼長者找家 友善宅太少受訾議

不少長輩過去在外流浪，直到後來在社工的協助下尋覓到合適房源。(記者洪子凱／攝影)

弱勢長者遭租屋市場排擠，崔媽媽基金會最早推動「二房東計畫」，以包租代管的形式，替無殼長者找家；而素有「台灣民間首棟社宅」之稱的嘉義芳春公寓，買地自建公寓，用低廉的價格出租房間給弱勢長輩，46間房有八成都是65歲以上長者居住，但專家指出，這類友善長者的居住宅，至今還是「太少了」。

離嘉義車站走路不到十分鐘的嘉義市芳春公寓，由房東李芳春50年前買地自建，3層樓隔成46間房，每間約3坪。早期多出租給嘉義周邊到市區打工的勞工，有些人從年輕住到年老，後來因租金低廉，吸引老人承租，甚至有北、高跨縣市來嘉義落腳。

第二代房東李慶仁說，公寓當年蓋好時，他才13歲，常去找房客玩，久了也有感情，房客從40歲到80多歲都有，扣除租金補貼後，幾乎不必繳租，目前房間已滿租，要等有人搬走或過世才有空房。

69歲唐建富等了1年，今年初從台北搬進來。他領有視障證明，離婚後子女已成家，他不願成為負擔，但也擔心會流落街頭，還好有芳春公寓，嘉義與台北生活機能雖不同，但日常所需已足夠，最重要是不必再一個人生活，而是有人可以講話，讓他有活下去的動力。

崔媽媽基金會副執行長張偉瑜表示，約4年前疫情後，弱勢長者租屋困難加劇，甚至有人流落街頭。基金會透過包租代管尋找願意出租給長者的房東，目前約有三、四十戶，集中在台北大同、萬華等舊城區。

他也提到，要鼓勵房東將房間租給長者，常需要花費一番功夫，得向房東強調會有人定期關心長者狀況，房東可能動搖意願，而現在爭取到的戶數，其實遠遠低於需求，盼政府也能協助，讓弱勢長者能有一個家。

嘉義芳春公寓素有「台灣民間首棟社宅」之稱，房東李慶仁幫助許多弱勢長者找到落腳處。（記者李宗祐／攝影）