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教部補助3.2億拚全球百大排名 台大：難對症下藥

記者許維寧／台北27日電
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教育部針對大專校院學術領域進入THE、QS世界排名前100名者，設有「世界卓越100」支持計畫，今年共計16校獲補助，入榜領域涵蓋理學、醫學、工學、農學、社會科學及人文藝術6大領域。但大學端也指出，每個領域的性質與需求都不同，難用發一筆錢就對症下藥，建議教育部應嘗試搭配其他計畫推動。

教育部表示，世界卓越100計畫今年投入3.2億元（新台幣，下同，約1000萬美元），較去年再成長4000萬元。除了研究領域絕對位置入榜全球百大外，今年機制也納入相對位置，針對相對位置達全球前20%的領域給予支持，若單一領域能展現跨學門優勢也給予加碼。

今年核定學校包括台大、清大、陽明交大、成大、政大、台師大、台科大、中山大學、中正大學等，私立大學則有北醫大、輔大、中國醫等，全台計16校。其中又以台大獲得1億元補助最多。

台大校長陳文章表示，雖然補助對系所有益，但實質分配後錢亦不多，1個系所可能僅拿到數百萬元，「這數百萬是否真能鼓勵系所從100名進步到前50，甚至30名。」

陳文章建議，政府可再檢視，要領域進步的實際需要為何，畢竟每個領域的性質與需要都不同，很難用「發1筆錢」就對症下藥，教育部能嘗試搭配其他計畫推動，如搭配攬才、留才計畫一起做，相信會更全面。

台師大校長宋曜廷則說，今年古典研究、語言、教育領域獲得4000萬補助，其中古典研究U 項其實橫跨校內各個系所，學校會由論文貢獻評估各系權重，以此分配獎補助，屆時系所能用以聘任教師、國際合作、深化研究團隊等。

但宋曜廷也提到，教育部今年參酌相對排名是好事，代表學校領域即便掉出前100名，但只要相對位置仍達前20%，還是有機會獲得補助。但也建議，國際排名畢竟有商業性質，不應一直擴大，且一直強調排名也可能演變為論文數導向，建議往後維持今年的規模即可。

台科大校長顏家鈺表示，台科大今年以數位教育領域獲得補助，但不同領域要進入前100或前20%的難度不同，如工程領域全世界競爭對象多，要達標很不容易，建議補助標準可提升至前200名。

精華 FAQ

  • 今年教育部共投入3.2億元，較去年增加4000萬元，補助全台16校進入THE或QS世界排名前100名、或相對前20%的學術領域，涵蓋6大領域。

  • 陳文章指出，經費分到系所後金額往往只剩數百萬元，對推升排名的效果有限；且不同學門需求差異很大，若缺乏攬才、留才等配套，難真正對症下藥。

  • 台師大認為納入相對排名是好事，但不宜過度擴大排名導向；台科大則建議，工程等競爭激烈領域門檻可放寬到前200名，讓補助更符合實際差異。

教育部 台大

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