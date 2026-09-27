行政加發兼任獎金 逾3成教師不埋單

教育部去年底增設兼任行政教師工作獎金，不過有31%的行政教師給予負評。圖為校園示意圖，非當事人。(本報資料照片)

為緩解校園行政逃亡潮，教育部 去年底增設兼任行政教師工作獎金，不過根據台灣教育產業工會調查，實際兼任行政的教師中，有31%的行政教師給予負評，顯示這項政策並未獲得認可。為此，台教產呼籲中央與地方政府應盤點並廢除與教學無關的行政填報、政令宣導與績效指標。

根據台教產調查，教師對行政減量與制度改革的呼聲最高，交叉分析顯示，有18%的兼任行政教師盼改善行政制度與工作負荷，也有13%期待真正落實學校行政減量。

1名國中教學組長表示，各類校務行政系統缺乏整合，多數教學組長幾乎只能人工作業，每天光處理調代課、算鐘點費，就把支援教學的心力磨光。建議應盡可能做到線上簽核與跨系統勾稽。

台教產智庫執行長楊逸飛指出，中央與地方政府不斷塞雜務到校園，各種專案計畫、政令宣導、形式主義的評鑑，以及無意義的填報抽查，讓兼任行政教師每天下班後，依然深陷表單地獄。教育部一邊發放微薄的獎金，一邊又疊加行政指標，不是體貼而是職務剝削。學校不應繼續成為各政府部門政策兌現的提款機。

台教產也提到，早期到偏鄉服務的教師多不受偏鄉學校傷害險保障，急需政府完善；更有偏鄉教師形容，每當通勤時遇上土石坍方都如同賭運氣。

教育部回應，已修正國中小員額編制準則，放寬行政人力配置、增設副組長及契約人員等，今年8月底也發函地方政府，大型活動及非教育專業事項優先採委外辦理，減少重複性行政工作。另對於自願赴偏遠地區服務的教師，提供另行投保傷害保險、交通與租屋補助等。