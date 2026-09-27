台灣老人住宅92萬戶、獨老宅破70萬戶 雙創新高

台灣邁入超高齡社會，弱勢老人租屋困難，台中一名長者租住在簡陋隔間的雅房，不到二坪，一張單人床占據大半空間。（記者黃仲裕／攝影）

台灣去年邁入超高齡社會，內政部 統計今年首季僅老人居住宅逾92萬戶，其中僅一名老人居住宅首度破70萬戶、達71.3萬戶，雙創歷史新高。

各都會區的老舊建築中，常見弱勢長者蝸居在陰暗雜亂、霉味難散的陋室，以簡陋木板隔間的二、三坪雅房，成了「無殼長者」唯一落腳之處。

穿過北市萬華龍山寺附近，窄巷內老建築密集。這裡是台北市最早發展的區域，老年人口比率達26%，居北市各區之冠。拐進西昌街一處老屋，地下室內居住多名低收 獨居長者，入秋後室內依舊悶熱，僅靠抽風機或電扇消暑。

即使豪宅林立的大安區，巷弄裡半世紀屋齡的公寓住宅，也有不少蝸居陋室，居住環境不佳，公共空間堆滿雜物，暗藏消防風險。

台中市北區一處巷弄內的矮平房，二樓加蓋鐵皮屋，室內隔成10多間單坪雅房，房間標配是一張床、一盞燈、一把電扇，分租給15名60多到80歲的弱勢長者，月租台幣4500到5000元（約140到158美元），包水電，不須押金，還可以按月短租。

記者觀察，公共空間堆滿雜物，屋內走道僅容一人通行，牆面斑駁，部分房間沒對外窗，甚至連門鎖都壞了；有的房間有馬桶，但故障淪為擺設，共用衛浴設施；有的房間與廁所以拉門、隔板相隔，樓梯沒有扶手，一旦跌倒後果難料。「環境雖然不好，起碼遮風避雨。」住戶無奈說，相較水漲船高的房租，這兒租金便宜「住得起」，而且不用押金，租期有彈性。

民進黨立委林月琴表示，政府推動「長者換居」，對沒有房屋的獨居長者，需多元方案支持；政府不能靠房東善意，應擴大高齡友善包租代管制度，由制度接住風險，並整合社政、長照等系統，讓長者不只有地方住，更能安心、有尊嚴地生活。

OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝說，全台包租代管10萬戶，僅1%、約1000多戶由弱勢獨居老人居住，顯示政策對獨老的保障力道不足。學者建議，政府應建立制度，協助承接租屋風險，讓房東願釋出房源給弱勢老人。