獨老悲歌 弱勢長者租不到房 1坪蝸居塞進全部家當

弱勢長者長期遭租屋市場排斥，即使社工協助媒合，居住環境也不佳。（記者黃仲裕／攝影）

台灣邁入超高齡社會，租屋市場排斥長者，弱勢長者「老無所居」留下辛酸淚。台中徐姓阿公說，一張床幾乎占滿全部房間，加上電鍋、衣物等，已是全部家當。蝸居北市老宅的長者說，政府蓋的社宅也租不起，能遮風避雨就已心存感激，面對無殼長者的情況，從中央到地方幾乎都搬不出對應的解方。

2026年，台灣正式邁入超高齡化社會，65歲以上長者占總人口的20%，每五人就有一人是長者，今年台灣的經濟成長率（GDP）也迎來近40年來的新高，但於此同時，台灣下流老人也正在增加，去年65歲以上領取低收及中低收入戶人口約為7.3萬多人，而5年前，低於貧窮線下的長者人數僅有6.4萬人。

70歲徐姓阿公住在台中僅一坪大的雅房，一張床占據整間房，他多數時間躺在床上，一旁就擺著電鍋和食物。

徐阿公說，自己單身無子，兄弟姊妹也都離世，曾經腦中風，體力差無法工作，半年前經朋友介紹租房，每月領政府補助，扣除租金，平時用電鍋簡單料理食物，勉強可以餬口。

另一名74歲老翁雖有子女，但多年前妻子因故離世後，子女對父親不諒解，不願意扶養老父，他只得租屋而居。談起過去往事，老翁低調不願多談，只說「年紀大了，租房子不容易，過一天算一天」。

相較於台中，對於弱勢長者而言，台北更難落腳，住在北市萬華西昌街的簡姓長者說，要在台北找到便宜房間真的太少了，他現在找到的這間，雖然沒有冷氣但已經是最棒的了，靠近樓梯口的房間最涼。

原本住在北市社會住宅的70歲高先生，因租期6年屆滿後，房租依規定調漲，讓他負擔不起，後來找到價格更低的頂樓加蓋套房，他笑說「已心存感激」。