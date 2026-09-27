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亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

亞運／中華隊串連度不佳 雨中3：7負日 棒球爭金夢碎

特派記者葉姵妤／名古屋27日電
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名古屋亞運棒球賽26日上演「台日大戰」，終場中華隊以三比七敗陣，比賽結束後有隊員...
名古屋亞運棒球賽26日上演「台日大戰」，終場中華隊以三比七敗陣，比賽結束後有隊員落寞離場，也有隊員相互加油打氣。（特派記者陳正興／名古屋攝影）

中華棒球隊26日晚在名古屋亞運關鍵的「台日大戰」雨中作戰，沒能擋下地主攻勢，終場以3：7落敗，超級循環賽戰績一勝兩敗，無緣連兩屆挺進金牌戰。

中華隊26日賽前的爭金機會，對日本不只要贏球，還要贏至少6分。陳晨威一開賽靠著日本兩次守備失誤攻上三壘大門，並靠陳孝允的安打先馳得點，但領先沒有維持太久。

教練團考量徐翔聖的旅日經驗，認為他對日本打者較熟悉，由他取代林昱珉先發上陣，但他投到第三局被連敲三支安打失兩分，讓出球隊的領先優勢，在母球團給予的80球的上限內，投四局用76球，被揮出六支安打，有三次三振，失兩分。

對於自己沒能守住局面，徐翔聖賽後坦言可惜，盡管場地狀況不佳，但他不以此為藉口，「兩邊條件都是一樣的。」徐翔聖雖把比數控制在一分差，但退場後牛棚崩盤。

中華隊打線全場敲11支安打，可惜串連度不佳，靠著對手三次失誤先攻下兩分，九局上連續黃韋盛安打追加一分；日本隊則是敲13支安打換回7分，拿下勝利，也獲得和南韓爭金的機會。

整場比賽在又雨又起大霧的狀況下進行，中華隊總教練湯登凱表示，「天候因素當然有影響，但是雙方還是一樣在比賽，這個也不是我們輸球的理由。」 銅牌戰再次對上中國，湯登凱說：「上去一定會全力搶勝，畢竟怎麼樣也要保住面子。」

本屆中華隊的三名旅外投手都有母球團給予的投球限制，旅美左投林昱珉留到最後一天，但只能在銅牌戰登板，他雖坦言有些可惜，但也表示：「每個比賽只要有上場丟，都滿珍惜。」

此外，亞運女籃銅牌戰同日登場，中華女籃與中國大陸爭奪銅牌，儘管雙方在身材上有著不小落差，但中華女籃在上半場卻打出精采表現，一度取得領先，不過下半場大陸隊靠著身材優勢不斷製造錯位在禁區得分，最終77：64取勝，中華女籃則是以第四名作收。

中華女籃過去曾三度站上頒獎台，其中包括兩度以銅牌成績作收，26日銅牌戰則是中華女籃在亞運史上第12度與中國女籃交手，前11次都由中國取勝。

精華 FAQ

  • 中華隊在超級循環賽吞下1勝2敗，且賽前要爭金不只得贏日本，還得至少贏6分，但最終僅以3：7落敗，因此確定無緣連2屆挺進金牌戰。

  • 徐翔聖因旅日經驗獲得先發機會，4局用76球，被敲6安、投出3次三振並失2分，表現不差，但退場後牛棚接連失分，讓中華隊優勢被日本逆轉。

  • 中華女籃上半場一度打出領先氣勢，但下半場遭中國靠身材優勢在禁區持續得分，最終以64：77落敗，亞運以第4名作收，未能站上頒獎台。

日本

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