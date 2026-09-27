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黑白集／連假擠爆成常態 「別讓嫦娥笑我們塞」

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中秋連假首日，旅客為了搭上車都跑到高鐵南港站，月台擠滿排隊人龍。（記者曾吉松／攝...
中秋連假首日，旅客為了搭上車都跑到高鐵南港站，月台擠滿排隊人龍。（記者曾吉松／攝影）

中秋連假首日高鐵擠爆、國道塞爆，旅客宛若逃難的同時，交通部長陳世凱與高鐵董事長史哲卻遠赴德國參加柏林軌道展，官方宣稱「展現台灣在軌道建設、智慧科技、系統整合及維運服務的豐碩成果」。

柏林軌道展是全球規模最大的軌道及運輸科技產業盛會，今年適逢創辦30周年，台灣也首度設立台灣館，兩人出席本無可厚非。問題在於，高鐵連假擠爆非一日之寒，國道塞爆更是老問題，卻不知兩人在出國前又對此沉痾作了怎般布置？

高鐵擠爆主因是自由座票超賣。在新世代列車明年加入提升運能前，雖然高鐵表示已透過自由座人潮燈號預估服務、加開全車自由座列車及月台人流分流控管等措施因應，但看中秋連假景況，緊接的雙十、光復節連假也不容樂觀。

然而，在上個月新世代列車抵台時，陳史兩人同台「迎新」，整場焦點卻是史哲爭取要調漲票價；對照兩人又選擇赴德宣傳「維運服務」而非「苦民所苦」，看在擠爆的旅客眼裡，作何感想？

早年台灣過中秋，民眾賞月往往留下滿地垃圾。1984年婦聯會發起秋節整潔運動，當時行政院長俞國華夫人董梅真一句「別讓嫦娥笑我們髒」，成為流傳至今的公民自覺警醒名句。

陳世凱和史哲在大外宣智慧科技與維運服務時，請先用點智慧，別讓嫦娥笑我們塞！（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章主要批評中秋連假首日高鐵與國道同時擁塞，旅客出行宛如逃難。作者認為這不是單一事件，而是長期交通管理失靈的縮影，顯示相關單位仍未有效改善連假壅塞問題。

  • 因為在高鐵擠爆、國道塞爆的當下，兩人卻遠赴德國參加柏林軌道展，外界質疑他們沒有先處理眼前沉痾。評論認為此舉與民眾感受脫節，顯得不夠「苦民所苦」。

  • 文章指出，高鐵擠爆的主因是自由座票超賣，雖然高鐵已提出人潮燈號預估、加開全車自由座列車與月台分流等措施，但在新世代列車提升運能前，問題仍可能於雙十與光復節連假持續惡化。

德國 高鐵

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