光復洪災後最溫馨一天 感恩生活節登場全鄉謝謝鏟子超人
台灣花蓮光復鄉去年洪災，國內外50萬名鏟子超人湧入為鄉民清理殘破家園，台灣人的愛與善良令人動容。災後一年，「感恩生活節」26日下午在光復市區登場，眾人齊唱感恩的心向志工說謝謝，有超人背著鏟子重遊舊地，關心光復重建狀況。
花蓮縣議會主辦「走過泥濘遇到光」感恩生活節，26日下午在地出身的議長張峻、光復鄉長林清水及多位議員、民代等，與大批民眾從光復火車站出發，手持代表陽光、希望的向日葵氣球，一路走向市中心活動會場。
沿途不少民眾走出家門向遊行隊伍揮手致意，氣氛歡樂又溫馨，一行人走到當時災情慘重的中正路、中山路口，停下腳步齊唱「感恩的心」。
當時的救災總協調官、行政院政委季連成專程到場，陪民眾一起走，不少鄉民向他鞠躬致謝；張峻以花蓮改革治理聯盟發起人身分，頒發防災顧問聘書。
季連成致詞時說，他去年9月30日到光復救災，行前被告知救災要待3個月，但他看到來自全台各縣市50萬名鏟子超人的精神，決定20天要讓災區民眾恢復正常生活，到他離開，共待24天。
季連成說，這一年他到光復不下10次，每次都看到進步，包括新的馬太鞍溪橋年底前會完成第一條的構建，也在興建高規格堤防，馬太鞍溪堰塞湖「我們把它幹掉了」，已恢復正常河道，「我跟大家保證，未來的光復鄉不會有災害，它是安全的」台下響起歡呼聲。
不少鏟子超人舊地重遊，來自板橋的周姓志工背著鏟子「回娘家」。他回憶，因為知道水電很缺人，主要來當「水電超人」，這次預計待3天2夜，希望光復愈來愈好。
台北市上班族許先生去年連續兩周的五六日騎機車到花蓮幫忙，為了紀念，昨晚再度騎機車前來，今天與友人默默站在活動會場邊關注。
他笑說，去年第一次來，帶著鏟子和一群不認識的人鏟土，一天只能弄一戶；後來發現自己體力有限，第二次是當小蜜蜂，騎機車在車站附近來回幫忙載人。
許先生今年農曆年曾開車路過，特地進入災區查看，發現比去年好很多，這次來又更好，今早特地到佛祖街查看，期待光復早日恢復正常生活。
因為去年洪災後有約50萬名鏟子超人與志工投入救災，協助清理家園，活動藉由遊行與合唱表達感謝，也凝聚鄉民對重建成果的信心。 活動由花蓮縣議會主辦，參與者從光復火車站出發，手持向日葵氣球步行到市中心會場，沿途經過災情嚴重的中正路、中山路口並停下唱歌致意。 季連成表示光復已逐步恢復，橋梁、堤防與河道整治持續推進，並強調未來更安全；返鄉志工則以回娘家心情再訪，關心災區復原是否更進步。
精華 FAQ
因為去年洪災後有約50萬名鏟子超人與志工投入救災，協助清理家園，活動藉由遊行與合唱表達感謝，也凝聚鄉民對重建成果的信心。
活動由花蓮縣議會主辦，參與者從光復火車站出發，手持向日葵氣球步行到市中心會場，沿途經過災情嚴重的中正路、中山路口並停下唱歌致意。
季連成表示光復已逐步恢復，橋梁、堤防與河道整治持續推進，並強調未來更安全；返鄉志工則以回娘家心情再訪，關心災區復原是否更進步。
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