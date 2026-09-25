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不用硬來 狐猴自願量體重、黑熊張嘴看牙 六福村揭訓練祕訣

記者黃羿馨／新竹即時報導
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六福村近年持續引進國際動物照養經驗，今年將重點延伸至動物訓練與行為管理，透過正向...
六福村近年持續引進國際動物照養經驗，今年將重點延伸至動物訓練與行為管理，透過正向訓練，讓狐猴自願站上體重計。(六福村提供)

六福村近年持續引進國際動物照養經驗，今年將重點延伸至動物訓練與行為管理，透過正向訓練，讓狐猴自願站上體重計、黑熊配合口腔檢查。國際工作坊吸引逾百名產官學研及第一線專業人員參與，盼降低動物醫療緊迫、提升照養品質。

六福旅遊集團旗下六福村主題遊樂園、莊福文教基金會攜手台灣動物園暨水族館協會（TAZA），9月20日至23日舉辦「2026國際動物訓練與行為管理工作坊」，吸引超過百名動物照養人員、獸醫及產官學研代表參與，其中18名海外學員來自日本、新加坡泰國、菲律賓及越南

工作坊邀請美國布里瓦德動物園動物行為與計畫總監Lauren Hinson，以及新加坡萬態野生動物集團動物行為與計畫副總監曾寶珊來台，透過課程及現場演練，分享國際動物行為管理經驗。

六福村表示，3天實作課程中，照養人員利用目標棒、哨音及響片等橋接訊號搭配獎勵，逐步建立動物對照養程序的理解與信任。白犀牛練習以鼻子觸碰目標棒並依引導移動；狐猴則經抓握橫桿、跟隨哨音等步驟，自願站上體重計，方便日常監測；黑熊也透過正向獎勵，建立配合口腔檢查的行為。

六福村指出，動物訓練須依個體差異調整節奏，從過去「要牠配合」轉為「讓牠願意」，可降低健康觀察及醫療過程中的緊迫，也能提升照養人員安全與照護品質。

六福村近3年持續舉辦國際動物照養工作坊，2024年聚焦巨型草食獸麻醉，2025年著重長頸鹿與有蹄類動物醫療照護，今年延伸至訓練與行為管理，三年累計串聯全球逾300名學員，其中逾50名為海外專業人士。

六福旅遊集團總裁、TAZA理事長賴振融表示，希望將國際最新經驗帶進台灣，也透過人才培育與跨國交流，讓台灣第一線動物照養專業被世界看見，未來將持續深化動物醫療、訓練及行為管理實務。

六福村表示，3天實作課程中，照養人員利用目標棒、哨音及響片等橋接訊號搭配獎勵，逐...
六福村表示，3天實作課程中，照養人員利用目標棒、哨音及響片等橋接訊號搭配獎勵，逐步建立動物對照養程序的理解與信任。(六福村提供)

「2026國際動物訓練與行為管理工作坊」，吸引超過百名動物照養人員、獸醫及產官學...
「2026國際動物訓練與行為管理工作坊」，吸引超過百名動物照養人員、獸醫及產官學研代表參與，其中18名海外學員來自日本、新加坡、泰國、菲律賓及越南。(六福村提供)

精華 FAQ

  • 工作坊主打正向訓練與行為管理，運用目標棒、哨音、響片和獎勵，讓動物願意配合量體重、口腔檢查等程序，降低緊迫並提升照護效率。

  • 白犀牛練習以鼻子觸碰目標棒並依引導移動，狐猴經由抓握橫桿與跟隨哨音後自願站上體重計，黑熊則透過獎勵建立張嘴配合口腔檢查的行為。

  • 活動吸引超過百名國內外專業人士參與，其中18名為海外學員。六福村近3年累計串聯全球逾300名學員，持續把國際動物醫療、訓練與行為管理經驗帶進台灣。

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